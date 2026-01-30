「自動備管機」進駐三峽恩主公醫院 林金結偕國際獅子會主席送愛心

248260130a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為了強化地方醫療能量，國際獅子會國際基金會（LCIF）主席 Fabricio Oliveira 日前專程造訪新北市三峽恩主公醫院，市議員林金結全程陪同，見證「檢驗整套自動備管機」正式投入服務。林金結有感而發地說，醫療品質的提升必須落實在生活裡，讓在地鄉親得到最實質的照顧。捐贈儀式現場氣氛熱烈，這份跨國界的關懷補齊了智慧醫療的關鍵拼圖，更直接加強了守護鄉親健康的力量。

這套設備最核心的功能就是幫醫護人員省下人工處理檢體的時間，利用自動化科技把人為誤差降到最低。林金結說，追求精準檢驗的初衷，就是想讓在地的長輩們看診時更有信心，有了這台機器的助攻，鄉親在三峽就能獲得醫學中心等級的檢驗品質，整體診療流程變得更有保障，大家看病也更安心。

林金結由衷感謝社會各界的善舉，這場捐贈是公益力量與醫療體系合作的典範。透過硬體設施的實質進化，不僅確保檢驗結果更準確，也讓國際間的關懷能真正落地，服務到每一位需要的市民。這種民間與醫院的緊密結合，為地方醫療注入了一劑強心針。

對於三峽整體的醫療佈局，林金結強調會持續當好溝通橋樑，推動更多先進科技進駐，醫療環境優化是長期的任務，除了引進新設備，更要確保每一位鄉親在就醫的每一個環節，都能切身感受到環境的進步。未來，他會繼續努力，讓地方醫療水準不斷向醫學中心看齊。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝提供

