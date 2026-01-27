自動化持續搶走工作職位 Nike宣布將裁減775個職位

美國運動品牌巨頭Nike宣布將裁減775個職位，主要影響位於田納西州與密西西比州的配送中心員工，期待以此舉進一步推動供應鏈自動化與營運精簡。消息最早由CNBC引述知情人士報導。



Nike發言人表示：「為了推動『Win Now』行動，我們正採取措施強化並精簡營運，以更快速、更具紀律的方式服務運動員與消費者。」公司進一步說明，此次行動將「銳化供應鏈布局、加速導入先進科技與自動化，並投資團隊未來所需的技能」，主要影響美國的配送營運。



針對南部配送中心的裁員



Nike強調，這些措施的目的是「減少營運複雜度、提升靈活性，建立更具回應力、韌性、責任感與效率的營運模式」，同時支持公司回歸長期獲利成長軌道，並逐步改善EBIT利潤率。

這波針對南部配送中心的裁員，是Nike近兩年來一連串重組行動的延續。公司去年8月曾宣布裁減不到1%的企業員工，以配合執行長埃利奧特．希爾（Elliott Hill）領導下的業務轉型。2024年2月，Nike更宣布裁減2%全球員工，影響超過1600人。

在希爾接掌後，Nike持續加大對跑鞋與運動鞋產品線的投資，試圖從競爭對手手中奪回市占。去年12月，公司公布連續第二季毛利率下滑，主要受中國市場銷售疲軟，以及產品組合重置的持續挑戰所影響。

Nike股價於1月26日（美股交易時段）收在每股64.99美元，今年迄今累計上漲約2%。



責任編輯：許詠翔

