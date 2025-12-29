自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

KTLA 5電視台報導，加州車輛管理局（DMV）提醒，2026年起將有多項提升道路安全的新法生效，駕駛人須注意。

AB 366「酒精點火鎖定裝置（Ignition Interlock Devices）」法，將針對特定酒駕違規者的點火鎖定裝置計畫，延長至2033年元旦。此法案適用涉酒精，或涉酒精與藥物混合影響，酒後駕車（DUI）罪名成立的駕駛人，參與該計畫者，需使用一種需吹氣檢測酒駕裝置，若偵測到酒精，車輛將無法啟動。

AB 1087法，將酒醉致死過失殺人罪（Vehicular Manslaughter While Intoxicated）或嚴重過失殺人罪緩刑期，從原本的兩年，延長到三至五年。

AB 382「校園區域限速（School Zone Speed Limits）」法，自2031年元旦起，校園周邊區域預設限速，將由每小時25哩下調至20哩。

AB 390法，擴大加州現行「減速並變換車道（Slow Down, Move over）」法，規定駕駛人在接近任何停靠路邊且開啟警示燈或警告裝置車輛時，需變換車道或減速行駛。

SB 720「自動化闖紅燈取締」（Automated Red-Light Enforcement），允許縣市政府設立替代性自動化攝影系統，取締闖紅燈違規駕駛。相關違規仍屬民事違規，而非刑事犯罪。

AB 1085「遮擋車牌（License Plate Obstruction）」新法規定，在加州製造任何用於遮擋、干擾車牌視覺或電子辨識的產品，將構成違規，最高可處1000美元罰款。

AB 630法案，授權洛杉磯縣與阿拉米達縣（Alameda）在2030年元旦前，移除並處置價值4000美元或以下的廢棄休旅車（Abandoned Recreation Vehicles），前提是相關機構確認該休旅車已無法運作。

SB 480法案，允許自動駕駛車輛配備自動駕駛系統（ADS）標示燈（Autonomous Vehicle Marker Lamps）。當ADS系統啟動時，這些標示燈會通知其他駕駛、行人與執法人員。

SB 586法案，將非公路用電動機車（Off-Highway Electric Motorcycles，通常稱為eMotos）歸類為非公路機動車輛。

SB 766加州打擊汽車零售詐騙（CARS）法，禁止汽車經銷商誤導或虛報車輛價格、融資條款及可選配件等。該法也賦予購買或租賃價格低於5萬美元車輛的消費者，三日內可取消交易的權利。

AB 1272法案，禁止持有DMV核發之營業職執照的商家，在其網域名稱中使用「Department of Moter Vehicles」或「DMV」字樣。

SB 506法案，駕駛人在向DMV更新地址後，可申請補發一張顯示新地址的駕照。

AB 1299法案授權地方政府，當民眾證明其無力負擔罰款時，可酌情減免或免除罰金，且要求相關機關因應個人要求，提供分期付款方案。

