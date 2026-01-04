自動售票機故障惹怨 台鐵：排除異常中

台鐵自動售票機今日傳出無法正常操作，有粉專反應，全台車站都受影響，旅客投訴早上11時到現在都還沒好。台鐵則回應，部分售票機今日下午約2時起因無法與主機連線，導致無法完成交易，廠商正排除異常中，請旅客先至窗口購票，造成不便謹致歉忱。

粉專「來談鐵路」今日透過臉書發文表示，台鐵自售機無法連線，全台車站均受影響，有旅客投訴早上11點到現在還沒好。

台鐵回應，全線各站自動售票機5日約下午2時起發現有部份售票機於旅客操作畫面流程進行時，無法與主機連線致無法完成交易，並非所有車站自動售票機無法使用，目前維護承商已進行系統與網路連線查找原因排除異常中，敬請旅客先至窗口購票，造成使用不便之處，謹致歉忱。

