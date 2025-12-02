自動感應溫度的紙！小貓「印肉球」若隱若現互動超萌

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

一名飼主近日分享自家貓咪的有趣反應，引起網上熱議，日前她因收到一張特殊的紙片，該紙片外觀雖然看似普通，卻能因溫度變化而顯示痕跡，讓飼主忍不住將自家貓咪的肉球印上去，貓爪印便如同魔法般消失又顯現，場景十分逗趣。

該名飼主表示，自己從朋友那裡收到的這個紙張為溫變材質，接觸到溫度後會暫時顯色，於是她在拿到紙張後，立刻想到家中小貓可愛的肉球，便決定進行實測，輕柔地引導牠將爪子按在紙面上，希望留下屬於貓主子的專屬印記。

小貓十分捧場，牠乖乖地將爪子覆在紙片上，似乎也被自己的「創作」給驚到

(示意圖/Unsplash)

而小貓也十分捧場，牠乖乖地將爪子覆在紙片上，數秒後抬起，紙面迅速浮現清晰的肉球印痕，像朵盛開的小花一樣可愛，雖然這個痕跡會隨溫度下降逐漸淡化、消失，但短短幾秒就足以讓主人興奮不已，直呼「這根本就像魔法一樣」。

肉球浮現又慢慢消失的那一刻，連貓咪似乎也被自己的「創作」給驚到，全程緊盯著紙張看得目不轉睛，故事曝光後引起網友熱議，不少鏟屎官也紛紛留言表示「太浪漫了」、「請問哪裡有賣好想買」、「因短暫才顯得更珍貴」、「我可能會強迫家裡貓貓一直印哈哈」。