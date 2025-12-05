「自動洗澡機」傳將量產？內裝遭網嘲：不好說…

生活中心／李筱舲報導



對許多上班族而言，下班後只想好好休息，甚至連洗澡的力氣都提不起來，但如果有了「自動洗澡機」，洗澡或許會成為一天之中最期待的時刻。而今年在大阪萬博上極具話題、由日本公司Science所推出的「人類自動洗澡機」，近日傳出將量產上市，消息一出立即引發討論。

日本公司Science在今年的大阪萬博會上展出的這台「人類自動洗澡機」原型機，當時吸引許多民眾排隊參觀。公司發言人表示，這項技術靈感源自三洋電機在1970大阪世博展示的「超音波浴缸」。當時只有10歲的Science社長深受啟發，並長年投入洗澡機技術研發。目前公司也計畫推出第二代洗澡機，預計僅量產約50台。據外媒報導，這台自動洗澡機的售價將達6000萬日圓（約新台幣1200萬元）。

根據日本已實測的記者分享，這款洗澡機全程約需15分鐘，除了基本的清潔功能，更搭載AI可偵測心率、神經與壓力指數，並搭配影像與音樂，全程躺著即可完成清潔與舒緩流程，主打「物理清潔＋身心放鬆」雙重體驗，讓洗澡變成最高級的享受。據了解，目前已有客戶下單，因造價高昂，客群主要鎖定在高端飯店、養生會館與醫療機構。洗澡機量產的消息也引起兩極反應，有人認為「用於醫療或是長照上能減輕照護者的壓力」，也有人覺得價格太過昂貴，還有網友笑稱像安樂艙。





原文出處：懶人的救贖「自動洗澡機」將量產？「超強內裝」曝光網嘲：不好說…

