「自動洗澡機」爆紅全球限量開賣！懶人科技免肥皂15分鐘搞定：正反熱議





「AI洗頭」不算什麼、「機器人管家」開賣爆紅也不稀奇了！現在竟然還有「人類自動洗澡機」降臨真實世界，日本公司Science在2025年大阪世界博覽會展示後驚艷各界，尤其全球限量開賣更是造成熱議話題，黑科技越來越先進！

自動洗澡機「量產開賣」？

日本公司Science販售膠囊艙造型的「未來人體清洗機」懶人幻想終於成真令人雀躍！

第一代自動洗澡機為三洋電機展示的「超音波浴缸」(Ultrasonic Bath)，曾於1970年大阪世博會引發關注。Science公司發言人Sachiko Maekura告訴法新社，透露當年10歲的社長受到啟發後，持續研發相關技術。目前公司規劃推出第二代洗澡機僅生產約50台，而根據日本媒體報導，每台零售價為6000萬日圓（約新台幣1200萬元，依匯率計）。

日本記者實測「每次清洗約15分鐘」

有日本記者實地體驗透過YouTube頻道「読売新聞オンライン動画」直擊分享，躺進宛如宇宙飛船駕駛艙的膠囊洗澡機後，每次洗滌約15分鐘：

約37度的溫水開始流出。

溫水累積到胸下時，噴嘴會噴出直徑0.1微米，且含有微細泡沫的水流。

接著清洗臉部與頭部。

最後浴槽溫水會排出，並由強風將身體吹乾。

保濕效果讓肌膚變得光滑。

保溫效果使身體維持溫暖一段時間。

Science洗澡機所標榜的服務內容，也讓人超期待：

1. 使用負電荷微米級氣泡將全身洗淨、按摩、烘乾。

2. 使用者還能調整水溫、香味，甚至輸入想放鬆的心情。

3. 機器甚至內建「AI 感應裝置」，可以監測心率、神經系統、壓力指數，再搭配影像與音樂，同步偵測生理指標。4. 打造「物理清潔＋心靈放鬆」雙重體驗。

廣告 廣告

圖片來源：サイエンスscience 官網

全球限量已有人下訂

Science原先只是計劃展示概念機，直到收到美國度假村洽詢商業化可能，決定推動量產，日本大型家電零售商山田電機（Yamada Denki）也已下單。目前因為造價高昂目前主要鎖定高端飯店、養生會館與醫療機構。

自動洗澡機掀正反熱議

雖然自動洗澡機還沒走入家庭生活，但仍為懶人幻想跨出重要的一步，引發熱烈討論：「宅男福音」、「我會努力存錢幫老婆買這個」、「只生產50台？我看到的是50億台的商機」、「行動不便的病人終於有尊嚴了，但好貴」、「修理的價格應該也很刺激」，也有人對這項新科技感到害怕：「雖然不錯，但感覺會出現什麼絕命終結站劇情」、「害怕故障打不開」。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

