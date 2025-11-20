自動監測＋多工作業！義大利葡萄園AI機器人助攻勞力短缺

機器人與 AI 正逐漸深入各產業，義大利科技研究院（IIT）與農業人士合作開發葡萄園機器人「Frasky」，可執行監測、檢查調整、噴灑等作業，全程自動化。透過數位化管理，農民能精準掌握葡萄植株狀態，為傳統葡萄園帶來新的經營模式。

機械手臂＋攝影機 面積不到一平方公尺

Frasky 的核心是一具機械手臂，搭載整合式攝影機，底座不到一平方公尺，可在葡萄園間自主導航。機械手臂亦能加裝不同工具，用於多種維護作業，功能相當彈性。

專家：葡萄園最大難題是「全年都得維護」

義大利科技研究院機器人專家 Catalano 博士指出，葡萄園面臨的挑戰不僅是採收，更是全年需進行的各種維護。這些工作需要大量人力與稀缺的專業知識，而 Frasky 能協助農場管理者分擔工作、同步執行多項任務，提高作業效率。

農業勞力短缺下的「全能型助手」

在環境永續與勞力短缺雙重壓力下，葡萄園的日常管理變得愈發困難。Frasky 有望成為農民的「全能助手」，協助處理繁複的維護流程，讓管理者得以同時兼顧多個作業環節。