自動防撞地系統仍在等 空軍證實：年底才到貨

空軍F-16戰機夜航失事，引發外界聚焦任務電腦（MMC）是否故障，不過有軍方與航空專業人士指出，MMC即便存在顯示或模組問題，與飛安未必具直接關聯，真正攸關生死的關鍵，在於我國F-16戰機至今仍未全面安裝自動防撞地系統（Auto-GCAS），使飛官在空間迷向、低高度情況下，少了最後一道保命防線。而空軍也證實這項裝備「年底才會獲得」。

從空軍公布今早記者會公布的通話內容可見，飛官已清楚察覺異常，在無線電中回報「我的現在高度一直在下掉」，顯示其並非毫無所覺，而是處於典型的「空間迷向加上高度過低」的危險狀態。前幻象飛官高志榮表示，單靠人工操作往往已來不及修正，若能由Auto-GCAS即時介入，飛機自動改出，才有可能避免悲劇。

軍方人士私下指出，部分外界將焦點放在MMC是否異常，反而忽略實務現場的另一層壓力。對基層機務而言，若真有明確「不適航」的系統故障，機工長不可能讓飛機升空，因為那等同背負「明知故障仍放飛」的責任風險，況且此次夜航不是升空戰備而是演訓。換言之，即便MMC存在顯示異常，也可能未必構成直接飛安事故的主因。

事實上，缺少Auto-GCAS的憾事早非首次。2018年6月，新北市瑞芳五分山F-16戰機撞山，造成飛官吳彥霆殉職；2022年，嘉義基地一架F-16V在靶場時再度墜機，飛安問題反覆被點名，卻始終未補上關鍵缺口。外界普遍認為，若當年若已具備該系統，事故結果恐將截然不同。

Auto-GCAS早被證實能有效防止因空間迷向或操作失誤導致的撞地事故，美國空軍自2014年起在F-16、F-35等機型廣泛部署後，已多次成功救回戰機與飛官。然而，我國F-16V雖在升級案中列入Auto-GCAS，實際進度卻一再延宕。

根據美國國防部2021年4月公告，執行「和平鳳凰崛起二型」（PPR2）的洛克希德馬丁公司，將為台灣F-16V開發與安裝Auto-GCAS、先進敵我識別系統等裝備，原訂2022年9月完成。但實務上，整合難度遠高於預期。

空軍日前記者會再度提及進度，表示Auto-GCAS仍須與美國國民兵共同完成演改程序，將持續推動美方加速作業，希望能依計畫，甚至提前在年底取得相關裝置。只是，相關承諾已多次出現於歷次說明會，至今仍未真正落實。

有飛安人士直言，飛官在最後階段能喊出高度持續下降，顯示其意識仍清楚，卻已無足夠高度與時間完成修正或跳傘程序。這正是Auto-GCAS存在的意義所在，也是不該再被延後的關鍵裝備。

從2018年新北五分山撞山事件、2022年嘉義靶場失事到如今的花蓮夜航失事，時間已跨越近十年。進入2026年，F-16飛安問題一再被迫在悲劇後檢討，卻仍停留在「持續推動」、「希望加速」的階段。對第一線飛官而言，真正需要的不是罹難後追晉官階，而是能在最後一秒能救起生命的關鍵裝備，是否已準備好？

