自動防撞還沒來 空軍：如老房子改建較辛苦、美國類比戰機1架也沒上線
[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地一架編號6700 的 F-16V 單座戰機，於 2026年1月6日晚間執行夜間訓練時失事墜海，對於台灣早已向美軍購自動防撞地系統，卻還沒到貨，空軍參謀長李慶然今（8）日表示，因為美軍到今天的Block 25/30也是類比式飛操系統，「到今天跟我們是同步在進行，沒有一點延遲，它的飛機到現在一架都還沒有上機，進度跟我們是一模一樣的」。
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄等人備詢，李慶然做了以上表示。
國民黨立委徐巧芯質詢2018年有一位空軍吳姓飛官飛行F-16失事殉職，空軍調查完了沒？空軍參謀長李慶然說，這個刑事還沒正式結案，因為高檢那邊還有些案子在做一些釐清。空軍也配合檢調提供相關資料。
對於現役的F-16防撞系統裝置還沒上線，顧立雄說，預估就是2027年以前全數安裝完成。至於昨日空軍記者會講的2028年時間點，李慶然說，鳳展專案全案是2028年，但針對裡面個案Auto GCAS （自動防撞地系統）目前是2027年全數完成。
徐巧芯質疑，6、7年期間無法完成一個美軍2015年就全面裝設的系統，不是應該要追根究底？李慶然說，為什麼Block 20要這麼久？因為美軍到今天，它的Block 25/30也是類比式的飛操系統，「到今天跟我們是同步在進行，沒有一點延遲，它的飛機到現在一架都還沒有上機，進度跟我們是一模一樣的」。
至於防撞地系統，王定宇質詢時詢問是否已經完成系統整殼？李慶然說，「美軍已經在做試飛動作」。試飛有很多要做整合，因為它動作非常複雜，且要接替飛行員的工作，安全上非常重要，是分很多階段來做，飛測的科目非常多。（這個接替飛行員的動作）非常危險，慎重起見，也是為什麼在全數位上面已經運用這麼多年，但類比上要轉成數位飛控要花這麼多時間。
李慶然還說，例如，今天蓋個新房子可能很快，但蓋個老房子裡面整成新房子，可能要花更多的力氣。
李慶然接受馬文君質詢時也表示，美軍是台灣提出來要在類比式裝自動防撞系統時，他們才開始研發。「我們現在跟美軍是同步把類比式的飛機安裝自動防撞地系統，把訊號從類比轉換成數位才能使用，美國國民兵的F-16 23/30跟我們是同步正在做。」、「到現在，美軍的類比式飛操的飛機，一架都沒有上機」。
副參謀總長執行官黃志偉上將說，現在防撞地系統裡面測試的就是飛控電腦，其他線束等已經備料完成設計，硬體設備及設計已經完成了。至於去年新裝的MMC，上線後故障率已經趨於穩定，並沒有高於其他系統。
至於112的求生發報機，在淺水會失效的問題，黃志偉說，這是美軍現役發報機，因為裡面有戰場加密，也是經過爭取，美軍才開放供售。因為是無線電機，在水底下的訊號當然沒辦法出來，是因為受到物理環境限制，若真的沉到水裡，電波是沒辦法發出來。另外，它彈設或碰到海水時，都會觸發發射訊號，從114年到現在112機都沒有故障紀錄。
至於新購入的F16V是不是出廠就內建防撞地系統，李慶然說，F-16 Block 70是全數位，所以出廠就會具備防撞地系統。
對於今年上半年，台灣可以收到向美國購買的F-16V？李慶然則說，這個跟美方持續在努力中。徐巧芯則回說，「還是沒有答案，又過了這麼好一陣子了」。
李慶然則辯護說，「您也看到新聞，在去年底，它的試滑、試飛都已經完成。」現在整個飛測的部分持續在進行，「我如果說今天跟你報了一個數字，明天沒有做出來。」但徐巧芯則反擊說，「不要這樣講，你們之前就報數字了。」2025年有沒有報數字？「有嘛，為什麼我們會說有10架，那也是你們報的數字」。
顧立雄則說。第一架飛機，它要進行的測試，「據我瞭解，它的項目會比較多，所以如果第一架的測試比較順利的話，第二架的交機就會加速。」現在到1月7日為止，生產線線上組裝已經有56架，有46架的單座機跟10架的雙座機。
