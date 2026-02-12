自動駕駛肇事！休旅車追撞國道緩撞車「飄移180度」 1人受傷送醫
記者林意筑／台中報導
國道3號驚傳追撞事故！今（12）日下午2時許，有輛休旅車行經南向234.2公里處時，因不明原因追撞上另輛緩撞車，撞擊力道猛烈，休旅車頭幾乎全毀，保險桿掉落、零件散落一地，更造成休旅車上一名乘客受傷，經送醫治療後已無大礙。相關詳細肇事原因仍待調查釐清。
今日下午2時38分許，27歲王男駕駛休旅車行經南向234.2公里處名間路段時，疑似因開啟自動駕駛功能，分心駕駛追撞在內側車道上進行路肩清掃作業的緩撞車，猛力撞擊，休旅車瞬間飄移180度，逆向停駛於車道上，更造成後方車輛回堵2公里。
警消人員獲報趕抵時，發現休旅車上一名乘客因故受傷，經送至部立南投醫院治療後已無大礙，另外2名駕駛則無事。對此警方呼籲，駕駛時一定要保持專注，隨時注意車前的狀況，即使開啟行車輔助功能，也不能完全依賴它。
胃痛又潰瘍以為罹癌！檢驗結果是梅毒 台中男認了：曾不安全性行為
品管又翻車？冷凍水餃「咬下肉超臭」一看已過期20日 連鎖超市道歉了
500萬BMW 840i「直立插水溝」慘撞曝光！駕駛肇事後消失⋯躲回家睡覺
賴總統「深感不捨」批示特赦！80歲老婦內心仍悲傷：始終認為做錯事
這不是右轉道！後車硬要轉 駕駛還下車嗆
開到睡著？花蓮台9線「保時捷凱燕」撞翻計程車釀3傷 誇張畫面曝光
即時中心／廖予瑄報導驚險！今（11）日中午12時30分許，一名39歲莊姓男子開著「保時捷凱燕休旅車」準備要返家，沒想到卻在行經花蓮縣壽豐鄉台9線202.6公里處時，追撞前方的計程車；計程車當場噴飛，並翻覆躺在分隔島上，車體嚴重變形，車內2人因此受困；幸好有一名吳姓員警路過協助2人脫困。現場一共有3人受傷，但都沒有生命危險；根據警方初步調查，2名駕駛均沒有酒駕，肇因疑似為莊男精神不濟釀禍，至於詳細肇事責任，還有待進一步釐清。
逆轉！休旅車遭追撞噴飛 行車紀錄器意外揭疑雙B狂飆釀禍
大逆轉！彰化市省道台74甲線東外環道前天（10日）發生一起離奇車禍，1輛休旅車遭賓士車猛烈追撞噴飛嚴重受損，休旅車駕駛一度以為是單純追撞，不料在調閱行車紀錄器時赫然發現，竟然是賓士與BMW在東外環道一路競速狂飆，時速高達上百公里，賓士突然失控撞分隔島後再撞休旅車，警方已掌握BMW駕駛身分，將盡速通知
新／國道10號嚴重追撞事故！曳引車駕駛送醫不治
離奇！兩車追撞輪胎噴飛竟狂滾2公里 用路人：誰家輪胎快領回
奇觀！彰化市省道台74甲線東外環道昨天（10日）發生一起離奇車禍，1輛賓士車疑因變換車道不當追撞前方休旅車，兩車均因撞擊力道猛烈嚴重毀損，其中賓士車左後輪噴飛後一路往下坡滾動，竟奇蹟似的未碰到任何車輛與障礙物，滾動長達2公里之遠，最終還直挺挺地停在車道上，讓後方駕駛看傻眼，直呼「是誰家的輪胎趕快領回
春節拚運氣 台東鹿野聖安宮擲筊有機會抱回百萬
（中央社記者盧太城台東縣12日電）熱氣球的故鄉台東縣鹿野鄉永安村聖安宮，春節期間將舉辦擲筊挑戰賽，擲出4個聖筊即可獲新台幣2000元，20個聖筊可抱回100萬元。
台東鹿野聖安宮舉辦新春擲筊挑戰賽 (圖)
台東縣鹿野鄉永安聖安宮春節期間將舉辦擲筊挑戰賽，民眾添新台幣300元香油錢參拜後，即可取得參賽資格，連續擲出4個聖筊可獲2000元發財金，最高連續20筊可得100萬元。
劉世芳視訊慰勉駐外警察聯絡官 肯定打擊跨境犯罪成果
劉世芳表示，當前電信詐欺、毒品走私、洗錢及人口販運等跨境犯罪威脅日益嚴峻，駐外警察聯絡官在情資交換、偵查協作及外逃通緝犯追緝等工作上，都扮演關鍵角色，是台灣打擊跨境犯罪不可或缺的重要橋梁。她也聽取各駐在國警政合作現況與工作重點，並期勉應持續積極協助館處執...
恐怖男嫌鄰居太吵「進門就砍人」 受害女嘆「哪來噪音」願把賠償全給救命恩人
台中霧峰去年10月發生一起砍人案，一名無業的23歲林姓男子因認為鄰居陳姓婦人（70歲）發出噪音，先持刀猛刺好心到場關心的施姓男子（70歲）左胸一刀，接著又進屋猛刺陳婦額頭、頸部，所幸施男負傷從後架住林男脖子，才讓林男丟掉刀械。檢方後續依殺人未遂起訴林男，今日（2/12）台中地院開庭，陳婦出庭作證時表示，家中沒有第四台，事發當下坐在客廳看手機，哪來噪音？並表示若拿到賠償金都要給施男。
高金素梅助理遭羈押禁見！律師：裁定理由「直殺」立委涉貪嫌疑重大
即時中心／温芸萱報導北檢偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，高金素梅日前因身體不適請回、擇期再訊，不過其張姓助理昨（11）日深夜遭羈押禁見，今（12）日凌晨押往土城看守所。對此，律師黃帝穎分析，助理若涉貪須與立委共犯，裁定理由形同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。律師黃帝穎今天在臉書指出，高金素梅「情勢不妙」，因張姓助理遭裁定羈押禁見的理由，直指涉及立委貪污罪嫌重大。黃帝穎表示，張俊傑遭法院認定涉嫌違反《貪污治罪條例》公務員詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實、行使業務登載不實文書、加重詐欺罪，另涉《商業會計法》填製不實會計憑證與《洗錢防制法》洗錢等罪，且犯罪嫌疑重大。接著，黃帝穎表示，裁定指出，本案具體犯罪情節嚴重，對社會治安危害甚鉅，犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡與行為分擔仍有未明之處，仍有勾串、滅證之虞，因此裁定羈押禁見。黃帝穎也進一步分析，助理本身不具公職人員身分，法律上難以單獨成立貪污罪，必須與具公職身分的立委共犯才可能構成。由於立委在會期中有相關法律保障，檢方聲押助理共犯，應是為避免勾串的必要處置。而法院在羈押庭審理卷證後，明確以涉犯貪污治罪條例詐取財物罪為由裁定收押，形同認定立委與助理共犯的罪嫌重大。最後，黃帝穎強調，法院裁定理由已列明貪污等重罪，從法律結構來看，助理若成立相關罪名，勢必涉及與高金素梅間的共犯關係；羈押禁見的法律理由，等同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／高金素梅助理遭羈押禁見！律師：裁定理由「直殺」立委涉貪嫌疑重大 更多民視新聞報導涉高金素梅詐助理費等案 金曲歌王Matzka岳父遭羈押禁見涉助高金素梅犯案！張姓助理羈押禁見 凌晨移送看守所畫面曝光國共論壇高喊「九二共識」！民進黨揭時間軸：聯合詐騙台灣話術
快訊／新北國中生割頸案！乾兄妹判刑12、11年確定
獨家／得來速遇「碰瓷族」 金鍊運將架吵一半突跳舞
一名男子開著小貨車，來到台北內湖舊宗路上的速食店想要買晚餐，但在得來速排隊時，卻發現前方的駕駛明明領了餐，但就是不動，因此按了喇叭，沒想到對方卻突然下車指控他們撞車，還要報警處理，但明顯無車損，又因位在私人土地，警方到場後也只能做紀錄，就將人放走，不過對方這個行為，也讓男子相當傻眼，直言是遇上碰瓷。
男子擁左輪式散彈槍 可發射12 GAUGE散彈
[NOWnews今日新聞]臺中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊去年日前偵破一起非法持槍案件，查獲一把罕見的左輪式散彈槍及制式散彈7顆，火力驚人。涉案的26歲邱姓男子供稱槍枝是友人入監前託付保管，但因無法...
不滿鄰居資源回收物堆積！桃園男縱火險害命 法院判決出爐
[Newtalk新聞] 桃園市一位張姓男子不滿從事資源回收的老夫妻鄰居，2024年6月趁對方家門沒關，持打火機引燃回收物縱火，差點害高齡83歲的段姓老翁命喪火窟，桃園地方法院審理，綜合張男坦承犯行不諱、患有精神疾病等因素，依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，執行完畢或赦免後入相當處所施以監護4年。 檢警調查指出，龜山區某社區的張姓男子，因對同棟段氏夫婦從事資源回收推積雜物感到不滿，2024年6月24日見對方住處大門沒關，逕行闖入後以打火機引燃回收物縱火，當下火勢延燒屋內雜物。所幸鄰居聞到異味緊急報案。 消防局趕到現場後，救出獨自在家休息的83歲段姓老翁，所幸並無大礙。張男縱火後逃逸，事後警方循線逮捕到案，張男坦承犯行，桃園地檢署經調查，依殺人未遂罪嫌將張男起訴。 桃園地院審酌張男坦承犯行，且受精神障礙影響下，處於行為之能力顯著降低的情況而犯案，犯後態度尚可，依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，並應於執行完畢或赦免後入相當處所施以監護4年。查看原文更多Newtalk新聞報導嘉義大埔鄉長3兄弟貪汙、詐財逾千萬！嘉檢偵結起訴9人女毒犯撞死所長判死刑！廢死聯盟發文揭被威脅日常 引網友反彈
曾莞婷紅包超狂數字曝！過年規劃已想好 宣布「帶全家人離開台灣」
戲劇女神曾莞婷近年不僅在影視作品表現亮眼，也成為各家品牌爭相邀約的合作對象。近日曾莞婷受邀第三度擔任全球上網卡品牌代言人，雙方合作正式邁入第三年。曾莞婷笑稱這份關係早已超越工作，更像是「生命共同體」。在最新曝光的新聞稿中，她不僅大方分享自己在海外曾遭遇的「斷網慘案」，更揭密如何在菲律賓小島靠著神級訊號封神，成為同場藝人們眼中的救星。趙浩雲
法官也動容！8旬婦「塞1萬元紅包」悶死癱瘓50年身障兒 判決書揭特赦理由
8旬婦人林劉龍子照護重度身障癱瘓兒長達50餘年，2023年心力交瘁的她將1萬元紅包塞入兒子口中，並以膠帶等封住口鼻活活悶死他，長照悲歌議題引發社會關注，連法院都建請總統考慮特赦。總統賴清德今批示特赦林劉龍子「免發監執行」，希望讓林老媽媽，得以安心過年。
韓前內政部長判7年 戒嚴案第2位定罪尹錫悅內閣成員
（中央社首爾12日綜合外電報導）涉入韓國前總統尹錫悅2024年12月實施緊急戒嚴失敗行動的前行政安全部長官（內政部長）李祥敏，今天遭到韓國法院判處有期徒刑7年。
老婦等垃圾車跌落3公尺深溝 宜蘭市清潔隊及時救援
（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭市70多歲蔡姓婦人日前路口等垃圾車，不慎摔落深度至少3公尺深溝，市公所清潔隊員遍尋不著後發現，連忙搬長梯布繩及時救援；市長陳美玲今天表揚隊員，蔡婦也現身致謝。
生田斗真回歸愛情喜劇！「13歲年紀差」 自嘲：先顧好保養
新北少年割頸案定讞 維持原判決乾哥12年、乾妹11年
即時中心／林韋慈報導震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，最高法院今（12）日下午駁回檢辯雙方上訴，維持二審判決的刑度，郭姓乾哥有期徒刑12年、林姓乾妹有期徒刑11年定讞。