自動駕駛肇事！休旅車追撞國道緩撞車「飄移180度」 1人受傷送醫

記者林意筑／台中報導

男子駕駛休旅車追撞緩撞車。（圖／翻攝畫面）

國道3號驚傳追撞事故！今（12）日下午2時許，有輛休旅車行經南向234.2公里處時，因不明原因追撞上另輛緩撞車，撞擊力道猛烈，休旅車頭幾乎全毀，保險桿掉落、零件散落一地，更造成休旅車上一名乘客受傷，經送醫治療後已無大礙。相關詳細肇事原因仍待調查釐清。

男子向警方供稱，有開啟自動駕駛功能導致分心駕駛。（圖／翻攝畫面）

今日下午2時38分許，27歲王男駕駛休旅車行經南向234.2公里處名間路段時，疑似因開啟自動駕駛功能，分心駕駛追撞在內側車道上進行路肩清掃作業的緩撞車，猛力撞擊，休旅車瞬間飄移180度，逆向停駛於車道上，更造成後方車輛回堵2公里。

警消人員獲報趕抵時，發現休旅車上一名乘客因故受傷，經送至部立南投醫院治療後已無大礙，另外2名駕駛則無事。對此警方呼籲，駕駛時一定要保持專注，隨時注意車前的狀況，即使開啟行車輔助功能，也不能完全依賴它。

