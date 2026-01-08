自動駕駛釀禍！國5轎車高速衝撞緩撞車 車頭全毀慘況曝

即時中心／綜合報導

國5今（8）日下午發生車禍事故，王姓男子駕駛緩撞車進行道路清掃作業時，遭後方林姓男子駕駛的小客車撞上車尾。警方調查，小客車駕駛啟用自動駕駛輔助系統，但未注意前方狀況。警方提醒，駕駛輔助系統仍需注意前方交通，避免分心或過度依賴系統。

今日下午，國道5號南向42公里發生車禍事故。下午3時45分左右，王姓男子駕駛緩撞車在內側車道進行道路清掃作業時，遭後方林姓男子駕駛、啟用自動駕駛輔助系統的小客車撞上車尾。警方調查，事故原因為小客車駕駛未注意前方車況，雙方酒測值均為0。事故現場於下午4時25分完全排除。

警方提醒，駕駛使用自動駕駛輔助系統時，仍需隨時注意前方交通狀況，切勿過度依賴系統或分心駕駛，以免遇到突發狀況反應不及。

快新聞／畫面曝光！國5「自動駕駛」輔助系統撞車

緩撞車遭小客車撞上車尾。（圖／民視新聞翻攝）





