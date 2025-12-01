自取其辱！中媒「台灣屬中國」說 日外相吐槽2／台人在大阪勝尾寺排「台灣達摩」 遭疑中國女破壞

中國女子蓄意破壞達摩玩偶，丈夫制止無果。

日本、中國關係緊張之際，北京當局呼籲公民不要去日本，但昨天（11/30）卻有一名疑似中國女子，闖入大阪勝尾寺禁止進入區域，破壞台灣遊客排列成台灣形狀的達摩玩偶，畫面在網路流傳後，引起台灣人群情激憤。

排「台灣達摩」台灣人（2025/11/06）：「準備好囉，P太小啦，要把台灣擺起來。」一尊一尊小小紅色的達摩玩偶，排成台灣島的形狀，台灣遊客在日本大阪勝尾寺，自掏腰包，排列台灣達摩，祈求好運。

10月11號剛開始只有台灣的輪廓，10月15日變得更精緻，還多了離島，10月27日達摩更是填滿了整個台灣，11月6日完成品出爐，大小台灣，旁邊還有TW字樣跟兩顆愛心。當事台灣遊客說，台灣達摩曾被廟方清理過一次，不過他們後來又花了半小時重新排起來。

廣告 廣告

排「台灣達摩」台灣人：「台灣人就是熱情，你看，把我們台灣家園復原。然而台灣達摩命運多舛，11月30號有台灣遊客目睹，1名疑似中國籍的女子，似乎不滿達摩被排成台灣的圖樣。

不管親友勸阻，闖入圍欄內，破壞台灣人的心血。破壞「台灣達摩」女子親友vs.台灣遊客：「妳這樣就不好啦，走啦，（等一下要把它（台灣達摩）做回來），欸後面有人，一直在照相。」雖然女子的親友把她強行拉走，但有網友說，女子後來又折返，再度破壞台灣達摩。更有其他遊客，整個人躺在台灣達摩上，讓台灣網友看了，群情激憤。

破壞後的台灣達摩，分崩離析，TW字樣也潰散，看不出原本的樣子，就有台灣人批評，中國人怎麼不聽習近平的話，還去日本玩。來到大阪勝尾寺除了拍拍網美照，大家必做的行程，就是人手一隻達摩不倒翁，在背後寫上願望，點上右眼的眼睛，為自己或是家人祈福。

勝尾寺以全日本最多達摩的寺廟廣無人知，吸引大批遊客前來，畫達摩眼睛祈福。寺方公告指出，達摩可以放在任何地方，但疑似中國女子卻肆意破壞，引起爭議。所幸12月1號勝尾寺早上8點一開門，又有熱心台灣遊客協助復原，讓達摩得以繼續為台灣祈福。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

自取其辱！中媒「台灣屬中國」說 日外相吐槽1／中國記者想套話：台灣屬於中國 日外相1招KO片段瘋傳

中國抵制影響大阪旅遊業 觀光局長談應對！萬博造型太吸睛

民眾籲調查宏福苑遭逮 中駐港國安公署：嚴懲以災亂港