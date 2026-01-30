自古流傳「舟至即沉」一去不回！粉專揭「神秘海域」水流真相

自古流傳基隆嶼及和平島之間海域「舟至即沉」。圖／維基百科

近期網友以「雞籠積雪與舟至即沉，何種傳說較為可怕？」為題展開討論，然而「舟至即沉」為雞籠一項傳說，自康熙36年郁永河《稗海紀遊》就曾提及，雞籠山下有片神秘海域，當船隻越過此地，容易一去不回；對此粉專「基隆氣象站」揭海域區域。

粉專「基隆氣象站」分享，清康熙36年時，郁永河《稗海紀遊》中提及，基隆山下有片神秘海域，當中指出雞籠山位在台灣的東北角，海上有一座小山，形狀圓而尖，距離海岸約10里，孤立在海中；之所以稱其「雞籠」，是因為外形與雞籠相似，當越過雞籠山向南，就是台灣的東岸。

廣告 廣告

然而雞籠山水流詭異，古時頻傳船隻一到就會下沉，被形容「一根細毛都無法承載」；也曾流傳該區域「萬水朝東」，水勢如同傾瀉，導致船隻容易被捲入海底，一去不回；粉專指出，若以科學角度來解釋，基隆因漲退潮潮流強勁，最高可達1.2公尺／秒，較台灣多數港口大，而再流場配置下，基隆附近容易形成「漲潮時，萬水朝西；退潮時，萬水朝東」現象，且平均1天會出現2次。

受地形影響，基隆附近海域「漲潮時（右），萬水朝西；退潮時（左），萬水朝東」，又「基隆海檻」水深極淺、水道狹窄，容易被捲入潮流一去不回。圖／翻攝自基隆氣象站

另外，船隻也可能受到台灣東部「黑潮」影響，當船隻隨著潮流帶往東方，就會遇上由南往北、流向日本的黑潮，且流速強勁時可達2公尺／秒以上，當船隻被捲入潮流，就可能「流而不返」一路漂向北方。

至於傳說中「危險海域」在哪？粉專表示，其又被稱為「基隆海檻」，位於基隆嶼及和平島之間，是一條狹長的海底山脊，由火山岩體組成，而稜線處水深極淺，約只有10公尺左右，因此從空中或海上觀看，可見如海浪般水流波痕，或是白色湧浪，也有「大海被分成兩半」之視覺效果。

粉專表示，基隆海檻地漲退潮時，因海水被迫通過狹窄水道，流速可達1.5～2.5公尺／秒，因流速湍急、水深較淺，對航行極不友善，因此傳說流傳至今，船隻也會刻意避開此狹窄區域，以免觸礁。



回到原文

更多鏡報報導

行銷公司爆「代操」嘉南羊乳！羊編鬆口合作 總公司開查：不讓有心人士蓄意操作

毛孩家長注意！這9項產品檢驗不合格遭下架回收：含沙門氏菌、重金屬超標

看演唱會遇粉絲超賣力應援！返家竟「左耳失聰」 無奈考慮提告

音樂師拿鼓棒抽生殖器、掌摑...小五童罹患PTSD 二審賠償竟大腰斬