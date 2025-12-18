自吹自擂！黃國昌赴大學開講：以我學經歷「起碼當部長」

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌17日晚間前往中國文化大學演講，主題是「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」，同場的還有國民黨立委吳宗憲，不少學生到場聆聽，該活動也全程直播。黃國昌在演講時稱，如果按照他自己的學經歷，最起碼可以當個部長。

黃國昌在演講當中不斷話當年，他也分享上街頭的過程經歷。黃國昌提到，他在今年8月30日與一群公民「走讀」，這是為了台灣的司法，他們走到中正紀念堂的兩廳院，以前他都稱「中正廟」，後來又走到愛國西路跟中山南路口，整片道路被警察圍起來，他們一群人跟警察僵持，當天體感溫度將近四十度，曬了七個小時的太陽。

黃國昌說，最後他被以違反集會遊行法移送台北地檢署，今年他已經52歲了，當他從台北地檢署出來的時候，其實他在問自己一個問題，為甚麼52歲的自己，竟然因為違反集會遊行法到地檢署接受調查？自己在做甚麼事情？為何要站在大太陽下全身汗，卻成為犯罪嫌疑人、成為被告、跟檢察官在地檢署吵架？

黃國昌還說，「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，如果我當年做了不一樣的選擇的話，今天最起碼當一個部長」。

