自嗨？中共環台軍演 東部戰區再發《奪權殺招》片嗆：招招制敵

大陸中心／許智超報導

中國解放軍東部戰區31日再度釋出影片《奪權殺招》，喊稱「招招制敵，殺氣騰騰」。（圖／翻攝微博）

中共解放軍29日無預警發動「正義使命-2025」環台軍事演習，動員海、空、飛彈及地面部隊，在台海周邊多個座標同步進行模擬包圍與封鎖，引發國際社會高度關注。中國解放軍東部戰區今（31）日再度釋出影片《奪權殺招》，喊稱「招招制敵，殺氣騰騰」。

中國解放軍台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。

廣告 廣告

東部戰區今日再度發布54秒的影片《奪權殺招》，當中包括遠空狙殺、時敏點殺、飽和滅殺、致盲毀殺，甚至稱是「招招制敵，殺氣騰騰」。

東部戰區喊稱「招招制敵，殺氣騰騰」。（圖／翻攝微博）

對於中共環台軍演，臉書粉專「國防部發言人」30日釋出影片表示，「鎮定以對，從容自若；穩。是態度，也是態勢！平日的戰備整備、訓練操演，就是為了在此刻，厚積薄發、從容以對。國軍穩，國家穩！」

而國防部58秒的影片也強調，「威脅升高我們更要穩。料敵從寬，完整掌握，官兵保持高度警覺，嚴陣以待；嚴密監控，快速應處；一步不退，守住安全；禦敵從嚴，按部就班；我們用行動守住自由，用整備守住安全，堅定守住每一天的日常。」

此外，國防部今日說明，統計自昨日上午6時起至今日上午6時止，偵獲17艘共艦、8艘公務船，及77架次共機，其中35架次逾越台海中線進入北部、中部及西南空域，國軍對此嚴密監控。

資深媒體人汪潔民則在臉書發文直言，這是中國軍演整個就是亂七八糟，預警機竟然擺在可以被攻擊的前線，陸軍射了27枚火箭彈就下課，「中共軍隊整個就是匆匆忙忙，莫名其妙！」

更多三立新聞網報導

共軍無人機進台灣？軍事粉專抓包疑是「這位鏡頭君」 網瘋朝聖：笑死人

中共圍台軍演「實彈射擊」！解放軍嗆：正義之錘，封港斷線

稱解放軍是保護台灣人！館長喊「誰不想當中國人」 遭網嗆翻

中共圍台軍演！日媒分析：牽制高市早苗「台灣有事」論

