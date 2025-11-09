自嘲阿北變阿公！柯文哲曝大病後近況 見黃國昌1變化直呼「判若兩人」

民眾黨前主席柯文哲日前到台北萬華理髮，並於8日晚間在其官方頻道公開理髮過程全紀錄影片，片中柯文哲除了笑稱自己從「阿北變阿公」以外，還說民眾黨現任主席黃國昌「判若兩人」，跟以前長得不太一樣，變黑變瘦，臉型完全不一樣

柯文哲官方頻道8日公布37分鐘片長的「柯文哲台灣男仕理髮體驗」。片中柯文哲笑說，他現在是更生人，在重新適應這個社會，在學習如何用電子支付；柯文哲還說，交保以後，他現在整天都在家裡發呆，在網路上東晃晃、西晃晃，一天就過去了。

民眾黨前主席柯文哲笑稱自己「阿北變阿公」。（取自柯文哲YouTube）

柯文哲也說，出來生病了一個月後，就慢慢恢復正常，他還發現他胖了2公斤，妻子陳佩琪退休在家沒事，每天煮飯給他吃。這時發言人吳怡萱說，柯文哲可以去運動，可以叫黃國昌帶他去健身房；理髮廳老闆也問，什麼時候去館長的成吉思汗健身房？

對此柯文哲說黃國昌「判若兩人」，跟以前長得不太一樣，變黑變瘦，臉型完全不一樣。對此吳怡萱笑說，這是失言邊緣嗎？柯文哲接著講，自己2個月胖2公斤實在太多了，現在體重76，之前在看守所最低有到71。

民眾黨主席黃國昌完成新北－高雄自行車行程。（取自黃國昌Instagram）

柯文哲也提到，黃國昌要騎一日北高，但那個要天分，可能怎麼練都沒有用，那是有人行、有人不行，不曉得黃國昌行不行，他這麼忙怎麼有辦法練？吳怡萱則說，黃國昌之前都是早上5時許起床去騎車，7時30分左右再到立法院開會。

巧合的是，黃國昌昨日從上午起在社群貼出一連串騎車照，最後在下午6時左右，宣布完成一日北高360（新北八里廖添丁廟到高雄左營）；當中一張照片黃國昌妻子高翔也現身，笑稱「有寶貝一起喝咖啡，蔥到天涯海角都可以」。

