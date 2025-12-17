自嘲頭上有洞！王世堅貼「大OK繃」引注目 曝運動習慣：每天伏地挺身、拉啞鈴

民進黨立委王世堅今下午現身受訪時，頭上貼著大OK繃引起媒體關注。（圖／袁維駿攝）

民進黨立委王世堅今天（17日）上午出席中常會前接受媒體聯訪，回應行政院長卓榮泰不副署等議題，不過現場記者發現，王額頭上貼著斗大的OK繃，並進一步關心。王笑回，這是自己在家做伏地挺身，撞到家中兩隻豹貓的玩具，他很疼愛兩隻貓咪，就像疼愛自己女兒一樣，撞到還跟牠們道歉，因為自己嚇到他們。

王世堅今天下午在民進黨中央黨部前接受媒體聯訪時，被記者發現額頭上貼著斗大的OK繃，引起現場記者關心。對此，王世堅受訪時笑回，那是自己做伏地挺身，家裡兩隻豹貓都很活潑，就跳到他肩膀上，自己嚇了一跳，撞到牠們的一些小玩具，「沒什麼啦」。

王進一步回應，自己沒有罵牠們，他很疼愛兩隻貓咪，就像疼愛自己女兒一樣，撞到還跟牠們道歉，因為自己嚇到他們。

王世堅也透露，自己每天都會做運動，做伏地挺身但不會勉強自己，一次就是20下，一個晚上就推3到5次，再拉啞鈴這樣，因為在室內能做的運動就這些，「啞鈴跟伏地挺身就是最好」。

王世堅經常在社群曬出與愛貓合照，是不折不扣的貓奴。（圖／翻攝王世堅Threads）

另外媒體詢問，表態角逐民進黨台北市長初選的壯闊台灣創辦人吳怡農，昨天宣布不接受企業捐款，被質疑是打亂民進黨選舉步調。王世堅指出，只要是符合《政治獻金法》的規定，每位候選人都遵守即可，大家可能有不同做法，有的人可能比較潔身自好、潔癖，認為大金額都不收，但《政治獻金法》都有規定，只要不超過一個額度，都是合法的。

王世堅提到，在《政治獻金法》、在《選罷法》的規範之下，每一位候選人有其選擇，而吳怡農只是發表他的選擇、看法，各界也都尊重。

至於是否污名化企業捐款嫌疑，王世堅認為，就是每個人的看法不同，國家已經算是很嚴格把企業介入議員、立委、縣市長等，把他們在未來問政運作上，壓到最低的程度，因此一切按照法規來判斷。



