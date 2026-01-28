自嘲「小時候只會讀書」…從資優生跑去種水稻？溫世政為做出成績「連種兩年」：很多同學都跳級走了

民進黨南投縣長候選人、新北市牙醫師公會理事長溫世政今（28日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪，談到求學經歷，他笑說自己小時候只會讀書，在考上台中一中資優班時還花了兩年時間在「種水稻」，原因是實驗效果不好，為求做出成績繼續努力，最後如願拿到國際科展首獎，並意外考到北醫牙醫。

談到自幼學業表現，溫世政說，草屯國中是第一名畢業，然後考上台中一中數理資優班有做國際科展，那時因緣際會到農業試驗所，有些人到中研院、工研院，大家都在做基礎研究。他說，自己是種水稻的，分到的題目是做水稻的基因培養、基因轉殖。

溫世政笑說，所以當時幾乎沒在唸書，整天都在農業試驗所、無菌室裡面做實驗。他說，高二那年還很不幸，做完實驗效果不漂亮，被指導老師問要不要再做一年。

溫世政提到，因為是讀資優班，高二就把所有課上完了，所以他高三留下來，很多同學高二就全部跳級走了，結果他繼續留下來種水稻。

溫世政直言，當時就想把成績做出來，後來成功拿到國際科展的優等獎，也就是第一名，而當時的福利可以保送台大植物系，但自己的第一志願是台大動物系，那時兩個科系還沒合併。

溫世政說，那時認為自己用考的就可以上台大動物系，所以放棄保送，趕快在考前三個月把書本拿出來讀，但最後考上北醫牙醫。

