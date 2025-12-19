自國民政府遷台到成為國際經濟命脈...蕭上農分享美國資深視覺媒體人「解析台灣地位」影片：成為美國核心利益的必然過程

台灣作為國際半導體製造龍頭、位於世界最容易發生戰爭的區域，近年在美中政治角力的舞台中越發突出，隨著中國文攻武嚇不斷進逼，美國也聯手日本等亞太民主盟友積極防止其拓展勢力，而近期更祭出一系列援台政策，台灣開始頻繁走入國際的視野中。Inside創辦人蕭上農提到，近日美國資深視覺媒體人哈里斯（Johnny Harris）釋出名為「為何這座島嶼可能引發第三次世界大戰」的影片，解析台灣從國民政府遷台，到一步步到成為如今國際經濟命脈、身負「矽盾」，整理並分享其中內容。

蕭上農表示，作為當代最具影響力的視覺新聞人之一，在YT上擁有730萬訂閱的哈里斯（Johnny Harris）擅長利用精密的地圖敘事與影像考古，拆解地緣政治中那些被掩蓋的底層邏輯。



蕭上農說，哈里斯曾任《Vox》主筆，隨後創立同名頻道，致力於揭示複雜世界秩序背後的動力來源，他剛剛釋出名為「為何這座島嶼可能引發第三次世界大戰」的影片，非常推薦看這支製作精美的影片，了解美國視角。



對此，蕭上農分享整理出影片內容：



1.地緣政治的引信。



1950年夏天，北韓軍隊跨越邊界，杜魯門隨即下令第七艦隊進入台灣海峽。這項舉動推翻美國先前不干預中國內戰的立場。台灣自此從被遺棄的孤島，轉變為圍堵共產主義擴張的核心支點。



這場發生在75年前的政策急轉彎，源自美國對亞洲防禦邊界的重新定義。這種定義至今依然左右全球半導體供應鏈與核子大國之間的和平。台灣的地位從非單純主權爭議，這是大國力量碰撞後產生的動態平衡。



2.戰略邊界的翻轉：從邊緣到防禦核心。



二戰結束之初，美國對亞洲的策略目標在於重建與撤離。當時的國務卿公開劃定防禦周邊，將台灣與韓國排除在外。當時的白宮認定中國內戰屬於內部衝突。隨蘇聯與中共結盟，加上韓戰突如其來地爆發，華府意識到共產勢力正在亞洲形成協同威脅。



杜魯門提出「主權未定論」作為介入理由。他主張台灣在日本放棄統治後，法律地位尚未經由國際條約正式確定。這項論述為美軍介入提供法理基礎，並開啟長達數十年的軍事協防。



艾森豪接任後，更授權在島上部署核子武器。1950年代的台灣，本質上是美國佈置在共產勢力前線的巨大航空母艦。



毛澤東意圖奪取台灣，卻受制於缺乏海空軍實力。當蘇聯領袖赫魯雪夫發出警告，稱攻擊中國等同攻擊蘇聯，進而引發核戰爭時，全球正處於第三次世界大戰邊緣。



雙方隨後進入一種詭異的和平狀態：金門與馬祖之間維持長達21年的砲擊節奏，每隔一日發射砲彈，卻避開致命目標。這是一種以暴力形式維持的戰略溝通，旨在向世界宣示領土主張，同時避免引發毀滅性衝突。



「台灣地位未定，是美國介入台海爭議並部署武力的邏輯基石。」



3.現實主義的抉擇：基辛格與秘密交易的冷戰槓桿。



1960年代後期，中蘇關係破裂。蘇聯甚至威脅摧毀中國核設施。尼克森政府看見分化共產陣營的契機。季辛格1971年取道巴基斯坦，秘密飛抵北京。這場外交突襲的目標極其明確：用台灣議題作為交換條件，拉攏中國抗衡蘇聯。



在解密的會談紀錄中，季辛格表示，若非韓戰發生，台灣可能早已屬於北京。尼克森隨後親自訪華，並在私人談話中承認「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。這項私下承諾與美國官方對外維持的模糊立場產生巨大衝突。華府追求抗衡蘇聯的戰略槓桿，選擇將長期盟友台灣推向外交孤立。



1979年，卡特政府正式轉向，承認中華人民共和國為唯一合法政府。美國廢止與台灣的防禦條約，撤出駐軍，並移除核武。台灣在國際政治舞台瞬間變為外交孤兒。然而，美國國會隨即通過台灣關係法，確保台灣具備自我防衛能力，並維持美國介入台海軍事行動的法律窗口。這種一邊撤資、一邊避險的做法，展現美式現實主義的極致。



「目標在於全球大國博弈中獲得優勢，盟友的利益往往成為談判桌上的籌碼。」



4.矽盾的崛起：從勞力密集轉向半導體護城河。



失去外交承認的台灣，被迫尋找新的生存方式。這項決策在數十年後，演變成全球科技產業最強大的護城河。台灣政府開始投入巨資，補貼半導體產業發展。這不僅是經濟考量，更是攸關島嶼存續的商業進化。



隨著台積電等企業崛起，台灣掌握全球百分之90最先進製程晶片。輝達、蘋果與超微等科技巨擘，皆高度依賴台灣製造能力。這種依賴性創造一種新型防線：矽盾。這意指一旦台灣發生軍事衝突，全球科技供應鏈將陷入全面停擺，經濟損失規模足以引發全球金融崩潰。



1996年的台海飛彈危機，是這種實力碰撞的預演。當台灣舉行首次民主選舉，北京發射飛彈試圖威懾。美國派遣兩座航空母艦戰鬥群進入海域，這是越戰後在亞洲最大規模的武力展示。此事件讓台灣當局明白：唯有讓自身具備不可替代的經濟價值，才能確保大國在利益衡量後選擇保護。



「當全球科技心臟跳動在台灣，保衛這座島嶼便不再是意識形態，而是維護全球經濟的本能。」



5.民族主義與新冷戰的碰撞。



今日的局勢比冷戰時期更趨險峻。習近平將統一大業視為中華民族偉大復興的核心，並大幅擴充軍備。中國軍方頻繁進行登陸演習，透過海空封鎖演練，向外界展示其具備隨時奪取該島的物理能力。



華府則重啟第一島鏈防線，將台灣視為對抗中國霸權擴張的關鍵鎖鑰。雖然美國官方依然維持戰略模糊政策，拒絕明確承諾是否出兵，但軍售規模與戰術整合卻不斷強化。這種模糊性旨在嚇阻北京冒險進攻，同時防止台灣單方面宣布獨立引發戰爭。



這種平衡極其脆弱。台灣內部的認同感正發生質變。僅有約百分之12的人口支持統一。2300萬人生活在強鄰的威脅陰影下，展現出成熟的民主運作，這是一場價值觀的競爭，也是地緣實力的角逐。



「兩大強權的衝突與和平，皆繫於那百分之九十最尖端晶片的穩定產出。」

(圖片來源：蕭上農臉書)

