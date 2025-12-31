自地自建遭詐20萬！YTR「錯信建築師」遇騙局...身背11官司超扯內幕曝

娛樂中心／綜合報導

YouTuber「小象愛出門」被詐騙台幣20萬。（圖／翻攝自小象IG）

YouTuber「小象愛出門」以旅遊、美食影片走紅，頻道坐擁近59萬人訂閱。沒想到今（31）日卻傳出小象遭無照建築師詐騙台幣20萬，讓她心死直呼：「2025最後一天就讓這事留在今年就好」，並藉機提醒網友：「不要因小失大」。

小象規劃自地自建，卻慘被建築師詐騙。（圖／翻攝自小象IG）

小象去年開始規劃自地自建的輕鋼構房屋，後來在粉絲的推薦下接觸到一間組合屋公司，建築師說明，整個工期約為4個月，最後小象也因為預算考量，加上相信建築師的專業判斷，選擇輕鋼構房屋而非RC混凝土。

隔月要簽約時，小象剛好人在國外，因此由媽媽代簽一份相關文件，雖然小象當時對「報價單是否構成正式合約」存疑，但建築公司堅稱這份就是正式合約，她最後也被說服，未料，今年2月取得建築線後，她發現流程開始出現異常。

小象還原事件始末。（圖／翻攝自小象IG）

小象提到，母親幾乎每週向公司追問施工流程，但得到的回覆多半是「還在跑程序」、「再等等」、「處理中」，始終無法獲得確切消息。直到6月底，小象終於忍無可忍詢問：「是否能改由其他建築師承接」，沒想到得到的回覆卻是「可以換成我自己六月新開的顧問公司重來」，且雙方必須重新簽約，小象還被要求先支付全工程款的七成，假設600萬，就要先給400多萬，讓她感到非常不合理。

小象後來聽取粉絲的建議，至消保會申訴，最終成功拿回部分款項，事情才終於告一段落。令她震驚的是，小象後來查到對方身上背有9件民事、2件刑事，最後，小象希望網友以她為借鏡，千萬不要因小失大。

