自地自建一棟透天別墅，構築三代理想的生活場景，敘寫詩意的現代療癒生活

位於桃園的透天別墅，是一棟自地自建的現代豪宅，注重生活品質的屋主，特別委託有建築背景的設計師，從無到有、從外觀到室內全方位打造，為了更符合每位家庭成員對新家的期待，設計師先確保室內完善佈局後，再擘畫建築結構、外觀與容積，打破空間尺度的限制，運用多元異材質拼接，萃取石材、鍍鈦、玻璃、鏡面、鐵件等感光元素，將逸散的光暈漫射成冰晶光澤，挹注精緻奢雅的空間底蘊，實現三代同堂現代豪宅的理想生活場景。

發揮透天別墅的優勢，垂直的分層規劃，能兼顧凝聚情感公共空間與不被打擾的私人場域，1樓公領域，2樓為主臥房、書房及女孩房，3樓長輩房、客房及男孩房，4樓安排神明廳及健身房。大面積鋪陳輕淺及大地色為基底，現代輕奢的筆觸，譜寫勻淨的居所場景，為求極致開闊的視野，先與結構技師精密計算，達到室內完全無樑柱的設計手法，懸浮電視牆隱性劃分客廳與餐廳，區而不隔，呼應空間視覺放大，遠觀近覽皆精彩，玻璃櫥窗內的酒窖，為吸睛的居家端景牆，展示主人品味，現代簡潔的樓梯，呈現輕盈漂浮感。



主臥媲美飯店行政套房，涵蓋睡眠區、起居室、書房、更衣室、主浴，擁有優越採光與絕佳視野，點綴鍍鈦金屬，堆疊細節的質感格調，獨立更衣室猶如華貴的精品店，蘊藏海量衣物收納展示、化妝台與配件中島讓使用方式更添精緻品味。次臥則以鮮明跳色，突顯孩子的個性差異，內部整合寢臥休憩、書桌、收納機能，在美學與實用之間取得完美平衡。

以大理石勾勒建築宏偉外觀，並運用玻璃與燈光營造磅礡氣勢，使其與當地地景和諧共生。為兼顧容積限制，建築外觀採逐層退縮手法，此一設計反而釋放出珍貴的露台空間，得以植栽綠意，使每位家庭成員都能獨享專屬空間，親近自然。

