自媒體隱瞞、漏報稅 IRS查得到 年收破400元即需申報

隨著TikTok（抖音）、YouTube、Instagram等平台興起，越來越多華人投入自媒體，分享美食、親子、生活與財經內容；原本只是興趣，不少人卻因一支影片粉絲暴增，進而獲得廣告分潤、品牌合作與商品銷售收益。然而，自媒體創作成為副業的同時，也讓「該不該報稅、怎麼報稅」成為華人社群的熱門疑問。

會計師劉心潔指出，根據國稅局（IRS）規定，自媒體收入早已列為重點監控對象，無論平台為何，只要收到廣告收益、分潤、打賞、贊助、商品銷售等，都屬應稅收入。許多創作者會收到1099-NEC（品牌合作）或1099-K（平台匯款）等，這些資料IRS同步掌握，即使本人未報稅，IRS也能追查。許多人誤以為「只是副業」、「沒註冊公司」、「收入不高」就可以不報稅，實際只要有一分收入，都被視為自僱收入（self-employment income），須依法申報，否則面臨補稅、罰款，甚至被列入審計名單等。

多數自媒體創作者，是以「獨資」（sole proprietor）身分報稅，即Schedule C，只要未成立LLC，收入來自平台合作，且收到1099稅表，就屬自僱者。此類報稅除需填Schedule C，也須填報Schedule SE，自僱稅率約為15.3%。許多創作者初期未意識到這筆稅負，報稅時才發現金額可觀。

至於哪些開銷可列入抵稅？劉心潔說，只要與頻道經營直接相關的支出，皆可列為營業費用，例如拍攝設備（手機、相機、燈光、麥克風）、剪輯軟體、Canva、音樂授權、腳本撰寫、道具、試吃成本、社群投放、網站費用、雲端空間等，甚至在家作業也可按比例抵扣居家辦公空間（home office deduction）。

劉心潔指出，是否需成立公司，應依收入狀況評估。若年收入低於3萬美元，以Schedule C報稅即可，處理簡便；若年收入超過3萬至5萬美元，則可考慮成立LLC並選擇S公司稅制（S Corp）。此舉可降低自僱稅與醫療稅，許多創作者在收入穩定後，會選擇以公司名義報稅，自付薪資，其餘利潤適用較低稅率。但同時也會增加記帳、發薪、申報等營運成本，適合有穩定合作案與收益者。

她舉例，2024年，美國一位擁有逾50萬粉絲的TikTok健身網紅，因連續三年未申報品牌合作收入，被IRS查核。經比對平台送交的1099稅表與該網紅的報稅資料，IRS發出查核通知，要求補稅3萬8000美元，外加1萬1000美元罰金與利息，並要求補交三年內的帳冊資料。這類案例在IRS的公開新聞中已屢見不鮮，顯示IRS對自媒體收入的掌握已趨嚴格。

針對如何合法報稅又不吃虧，劉心潔提出四點建議：第一，詳細記錄每筆收入與支出，保留發票與合作紀錄；第二，與品牌合作時主動要求提供1099稅表，即便未收到也須自行申報；第三，年收入超過400美元即需申報自僱稅，勿誤以為須達數千美元才要報；第四，若年收入超過3萬美元，可評估設立LLC或選擇S公司節稅方案。

她提醒，經營頻道可以隨興，但帳務處理必須嚴謹，自媒體雖是副業，但報稅觀念不能模糊，否則可能因小失大，從「兼差賺外快」變成「被IRS點名查稅」的高風險群體。

