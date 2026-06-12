自媒體X創業X斜槓一次搞懂 九粒Jolie傳授品牌經營秘訣

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▲勞工局職人講座邀九粒Jolie分享顯化人生與斜槓創業歷程，6月28日開放報名。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市勞工局持續推動「匠心．故事：高雄市職人知識萃取分享計畫」，將於6月28日下午2時至5時，在高雄軟體科技園區C棟地下1樓國際會議室舉辦職人分享講座，特別邀請知名個人品牌創作者「顯化小魔女」九粒Jolie，以「顯化你的理想人生」為題，分享從人生低谷到成功打造個人品牌與斜槓事業的心路歷程，帶領民眾探索職涯發展與創業可能。

勞工局表示，隨著自媒體與數位平台蓬勃發展，個人品牌經營與斜槓創業已成為許多人追求理想人生的重要途徑。然而不少人在創業或發展副業初期，常因缺乏方向與經驗而裹足不前。此次特別邀請九粒Jolie現身分享，希望透過她的實戰經驗，協助民眾建立正確思維與行動策略。

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講座內容將聚焦四大核心主題，包括「找到核心價值與個人特色」、「從自我探索到影響力建立」、「打造理想人生的行動藍圖」以及「創業與斜槓時代的品牌思維」，帶領民眾認識如何發掘自身優勢、建立差異化定位，進而發展個人品牌與職涯競爭力。

九粒Jolie將分享自身從16歲獨自赴美追夢、獲得環球小姐最具人緣佳麗獎的亮眼經歷，到後來遭遇創業挫折與人生迷惘的低潮過程。她將以自身故事說明，如何在面對理想與現實落差時調整心態、突破困境，並透過思維轉換與顯化練習重新找回方向，逐步實現理想人生。

活動也特別安排現場Q&A交流時間，讓參與民眾能與講師面對面互動，針對創業、自媒體經營、品牌建立及職涯規劃等議題深入請益，從真實經驗中獲得啟發與成長。

勞工局指出，每個人的成功樣貌都不盡相同，希望透過職人分享人生歷程與專業經驗，讓民眾看見更多元的職涯選擇與發展可能，進一步找到適合自己的方向與定位。誠摯邀請正處於職涯探索期、有志投入自媒體經營、發展斜槓事業或準備創業的勞工及市民朋友踴躍參加。

本次講座採線上報名，即日起可至勞工教育生活中心網站最新消息查詢活動資訊並完成報名，名額有限，額滿為止。（圖╱高市府勞工局提供）