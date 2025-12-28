自宅加裝太陽能光電板變「增建」要課房屋稅？稅務局給答案

為推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善能源結構，再生能源受到政府的重視及推動，架設太陽能光電板發電已成為潮流。（示意圖／CTWANT攝影組）

為推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善能源結構，再生能源受到政府的重視及推動，架設太陽能光電板發電已成為潮流，但裝設太陽能光電板是否需課徵房屋稅，仍有許多民眾不清楚。

雲林縣稅務局說明，有頂蓋、樑柱或牆壁的房屋，大多會增加房屋的使用價值，就應課徵房屋稅。如僅以支柱直接支撐太陽能光電板，未於太陽能光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備之太陽能光電設施，依財政部發布解釋令，自111年7月起，非屬房屋稅課徵範圍。

稅務局提醒，民眾裝設太陽能光電板時，如有以建材鋪設頂蓋或設有門窗及牆壁等情形，應於建造完成日起30日內，向房屋所在地的稅捐稽徵機關申報，以免經查獲補稅及處罰。

