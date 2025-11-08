自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨

即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文「親中」路線備受質疑，除了多次高舉「我是中國人」大旗，今（8）日還出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟是中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，隨即引發喧然大波。對此，前藍委蔡正元就砲轟，國民黨以後改名為「投降黨」可能更名符其實。

鄭麗文「追思共諜」一事引發巨大爭議後，她隨即改口聲稱，該活動並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人；且白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，不過吳石、朱楓等人並不在「政治犯」定義中。然而，今日活動現場卻仍有吳石、朱楓照片，更標註其為「犧牲烈士」。

對此，蔡正元指出，台灣所謂的「白色恐怖」，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁，被捕時所供出來的1800名共產黨員，這些人罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案，因爲同樣情形在對岸也好不到那裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作。

接著，蔡正元說道，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看。

「至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼『國民黨的政治受難者』」，蔡正元狠酸，作爲中國國民黨主席要祭拜，這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」，可能更名符其實。





