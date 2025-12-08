自家人不挺！ 陳玉珍提助理費除罪化 前藍委：別上來就想貪

陳學聖8日上《匯流新聞網》的政論節目「中午來開匯」接受資深媒體人黃光黃光芹專訪。 圖：匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案要助理費除罪化修法，要將將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，更要將縣市議會的議員助理納入適用。然而陳玉珍提案遭外界質疑自肥，引發爭議，國民黨團決議暫時不會排案。對此，國民黨前立委陳學聖今（8）日也表態，絕對不要去動助理費，不要想東想西，「民意代表你上來就想貪，這國家不就從頭貪到尾！」

陳學聖今日上《匯流新聞網》的政論節目「中午來開匯」接受資深媒體人黃光黃光芹專訪。針對陳玉珍提案所引發爭議，陳學聖表示，有些民代因為助理費案吃上官司，是因為紅白帖開銷太大，必須要用助理費去補貼，且如果民代沒有自己的事業，要靠那份薪水活下去，其實很辛苦。

廣告 廣告

他強調，助理費就是助理費，給多少名額、費用，就是基本下線，不要去動助理的權益，當初政府為了提高問政品質，才讓助理費增加。如果有紅白帖支出，那可以用其他名目去增加這方面津貼，「但絕對不要去動助理費」。

陳學聖也以自己經驗來說，過去自己助理都是聘滿，但費用不夠，所以都用選舉結餘款去支應，不過在上任後這筆錢就會慢慢把這些錢花掉。他說，在桃園1個月大概有100個人往生，每個人就要送1對小供品約800元，1個月基本支出就8萬，1年就要90幾萬，很可怕。

「沒有事業就省著用，但絕對不要去貪助理的費用！」陳學聖強調，提升問政品質才是關鍵，助理費不應成為調整的對象。若要增加支出，也應從其他名目著手，例如應酬或社交費用。他也指出，民代應量力而為，不必為了面子而硬撐場面；無論是廟會、家長會等活動，重點在於表達心意，而不是排場。

陳學聖也直言，民代若胡思亂想，各種名目都能被拿來開支，五花八門，「想貪的話永遠貪不完」。他認為，現行助理費其實足夠，只要稍加節省，甚至可運用選舉結餘款支應，「民意代表一上任就想貪，國家不就從頭貪到尾？」他強調，若能堅持潔身自好，至少立法院就能多一個不貪腐的人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳玉珍推助理費修法惹議 黃國昌籲「先停下」：公款公用原則不能退

高虹安條款曝光！吳靜怡揭助理費除罪化內幕：全台國會助理成藍白合免洗筷