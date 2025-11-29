自家人也不挺？釋鴿派發言 聯準會12月降息機率飆升

市場認為聯準會降息1碼的機率高達87％。（圖／中新社）

根據路透報導，隨著交易員加大美國聯準會（Fed）下月降息的押注，美元將創4個月以來單周最弱表現。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為聯準會12月10日政策會議上做出降息1碼的機率，已從一週前的39％飆升至87％。

包括紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）等聯準會主要決策官員表態，支持短期內降息的立場後，摩根大通預測聯準會下月將降息1碼，先前這家華爾街銀行預期聯準會將延後至明年1月才降息。小摩表示：「我們預期1月將最後1次降息。儘管聯準會下一次政策會議的走向仍難以預料，但我們現在認為聯準會官員最新一波的表態，增加兩週後降息的可能性」。

舊金山聯邦聯準銀行總裁Mary Daly先前也指出，就業市場突然惡化比通膨飆升的可能性高，且更難控制，支持聯準會（Fed）12月會再次降息。聯準會主席鮑爾的盟友戴莉表態支持降息，讓12月例會降息1碼的機率一度升破85％。

戴莉受訪表示：「目前就業市場很脆弱，存在非線性變化風險。」相較之下通膨爆發的風險較低，今年稍早關稅帶動的成本上揚比預期更小。」戴莉仍然相信Fed能讓通膨回落到2％目標，且不致推高失業率，如做不到代表政策失敗。

根據彭博報導，儘管市場升高對聯準會降息的押注，推升全球股市創下6月以來最佳單週表現，但11月最後1個交易日的市場動能減弱，芝加哥商品交易所（CME）的技術性問題，影響交易。芝商所28日因一個資料中心的冷卻系統故障，導致期貨與選擇權交易中斷，包括美國國債期貨、標普500指數期貨、美國原油、天然氣、棕櫚油，以及黃金等交易受影響，EBS外匯交易平台也受到波及。

