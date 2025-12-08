自家人也反對擋軍購換「鄭習會」！謝衣鳯：沒穿衣服可以參加典禮嗎

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文表態，願意和中國國家主席習近平見面，而媒體爆出，國共已經達成共識，「鄭習會」鎖定在農曆年前後登場，而中國更開出3個條件，其中就是要阻擋對美軍購預算。對此，國民黨立委謝衣鳯今（8）日表態，反對以軍購特別預算為前提的兩岸溝通，如果參加典禮沒有穿衣服，可以上場嗎？

《自由時報》報導指，中國對鄭習會開出3個條件，包括不通過總統賴清德提出的軍購預算，要阻止國安法立法，還有樂見國民黨以中國統一為目標發展，但認為國民黨要提出具體的體制改革跟行動。

廣告 廣告

不過，國民黨已做出4點駁斥，更稱「該報報導純屬捏造」，並指出兩位副主席出訪中國時間，遠早於賴清德對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。

謝衣鳯今天在立法院接受媒體聯訪時回應，她個人認為，兩岸任何溝通都不應該以軍購預算是否通過與否作為前提。她指出，國民黨長期以來支持的是，對國家、國防、安定有利的合理軍購預算，對於軍購預算的合理性，以及是否過度浪費應該做嚴格監督。

謝衣鳯直言，如果要去溝通時沒有穿衣服，「你要去參加典禮沒有穿衣服，難道可以登上場嗎？」所以她反對以軍購特別預算通過與否為前提的兩岸溝通，但兩岸絕對要溝通，不過不應該以軍購特別預算通過與否作為前提。

媒體也追問，是否會擔心會影響到2026選情？謝衣鳯坦言，兩岸之間對話跟情勢變化，包括國際情勢等，都會影響國內選舉，必須要審慎評估。

此外，國民黨立委陳玉珍提案，要修法將助理費除罪化，將公費助理補助費直接交由立委統籌運用，提案引起爭議。謝衣鳯說，這是陳玉珍提出的修法，但她沒有看到裡面條文，不過初步看到大家討論，她認為修法上能夠再精進，「現在並沒有解決助理費問題，反而增加了更多的問題」，應該就修法內容審慎做相關研議。

更多三立新聞網報導

質疑「鄭習會」並非空穴來風！吳思瑤籲國民黨說清楚到底提了什麼條件？

不只黨團總召？傳兼任國民黨智庫執行長 傅崐萁辦公室駁斥：沒有這回事

傳中共開3條件換「鄭習會」 侯友宜喊「對等、尊嚴」：要符合國家利益

鄭習會農曆年前後登場北京還開3條件？牛煦庭：胡說八道！全都是捏造

