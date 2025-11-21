自家人也看不下去！蔡正元轟國民黨「這事」停在上世紀：封建把戲

即時中心／廖予瑄報導

自家人也看不下去！國民黨前立委蔡正元今（21）日在臉書發文指出，國民黨的黨內選舉「還在玩上個世紀的遊戲」，他指出，黨主席所提名的中央委員候選人不需要黨代表推薦連署，但沒有被黨主席提名的人，卻要有一些黨代表推薦，而且要列在選票的後面，並直指，藍營持續用這種上世紀的制度產生的黨幹部，將削弱中央委員和黨代表的政治連繫，「國民黨的選將也不敢依靠這些人。」

蔡正元表示，國民黨在歷經改選黨主席和黨代表之後，即將開始選中央委員跟中常委，「看起來，民主盛典連續劇一場一場上演，演的卻還是上個世紀的封建把戲。」

接著，蔡正元直指，國民黨中央委員由黨代表投票選出，但黨主席卻有中央委員的提名權，被黨主席提名的中央委員候選人，卻不需要黨代表推薦連署；而沒有被黨主席提名的人，則要有一些黨代表推薦，且要列在選票的後面，「更扯的是，黨中央搞組織的人還會出來收繳黨代表的推薦書」，他說，中央委員的選舉採連記法，候選人3、4百人，當選人可達2百多人，「一個黨代表可以投上百票，這種選舉方式注定弱化中央委員和黨代表的政治連繫，形成的組織力量連農會都不如。」

「中常委選舉更扯」，此外，蔡正元也直指，中常委不是由中央委員互選產生，而是由黨代表複數連記法投票；競爭激烈時，自然產生換票集團，甚至還有專門跑黨代表婚喪喜慶的中常委，「更扯的是，有的只是要去中國掛個『國民黨中常委』的牌子而已。」因此他坦言，若看到部分中常委的奇言怪行，「實在也不必訝異。」

由於國民黨中常委的選舉行情忽上忽下，就跟豬肉價格波動一樣，蔡正元直言，若藍營持續用這種上世紀的制度產生的黨幹部，無論是中央委員或中常委，就會經常出現一些，對台灣社會沒有影響力、對國民黨選票沒有幫助的人員，而黨內的選將也不敢依靠這些人，「國民黨的黨代表、中央委員、中常委人數，比民進黨多很多，但是藍營的選票卻沒有那麼多」他直指，這根本就不必意外，「因為黨內的選舉只是停留在上世紀的奇異盛典。」

原文出處：快新聞／扯！自家人看不下去了 蔡正元轟國民黨「這事」停在上世紀：封建把戲

