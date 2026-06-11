自家人吳宗憲不挺翁曉玲修刑訴法第108條 律師點出2人背景差異

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立法院司法及法制委員會今審查《刑事訴訟法》第108條修正草案，國民黨立委翁曉玲提案將偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月，引發朝野討論。(記者王藝菘攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查《刑事訴訟法》第108條修正草案，國民黨立委翁曉玲提案將偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月，引發朝野討論，其中國民黨立委吳宗憲直言，修法後恐造成犯罪偵查的崩潰。律師陳君瑋比較吳宗憲及翁曉玲的經歷，直指吳宗憲有檢察官實務經驗，但翁曉玲無實務經驗，僅學校教書經驗，誰說的話較真實？

立法院司法及法制委員會今進行刑訴法排審，翁曉玲所提出的修正刑訴法第108條，偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月，卻引起各黨立委討論，其中連國民黨立委吳宗憲都挺不下去，直言：「這樣修法後，很有可能造成我國刑事犯罪偵查的崩潰。」強調此案攸關國人在意的重大犯罪案件偵辦，而非個案。

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民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、范雲等人皆認為此案有疑慮，若縮短羈押期限，恐對重大刑案審理造成衝擊。由於朝野對羈押制度改革方向仍有高度歧見，委員會決議將刑訴法第108條修正草案保留，待後續再行審查。

陳君瑋指出，吳宗憲有檢察官實務經驗以及選宜蘭縣長的選舉壓力，翁曉玲無實務經驗，僅學校教書經驗、爽當不分區立委4年，哪個人說話比較真實？

陳君瑋表示，有實務經驗的人都知道，辦案如同搶親，檢察官跟時間賽跑，特別被羈押的被告，代表潛在、未知道的被告還沉在茫茫大海，若偵查期間只給1個月，再多就是延長1次，頂多2個月；2個月時間，檢察官根本不可能問完全部被告，就必須把人放掉，這樣不就等於讓所有人大串供？

陳君瑋認為，「縮短羈押期限」等於讓檢察官斷了手臂，修法效果就等同「串供不需要羈押」，只是舊酒新裝，換湯不換藥。他舉例，毒駕若要羈押，仍要符合羈押規定，單純毒駕不易被羈押，但若毒駕是販賣毒品，賣毒者勢必有上游，就可利用「串供」羈押。

陳君瑋質疑，一般要通過不合理的法律，一定是有壓力團體，請問身為「法律專家」翁曉玲有什麼壓力團體？是藍白兩黨太多潛在犯罪者？貪污犯？違反國安法的立委，未來沒有保護傘怕被羈押，所以先修法嗎？

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