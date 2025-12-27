即時中心／黃于庭報導

新竹市長高虹安涉虛報助理酬金、加班費，高院二審判決大逆轉，貪污部分無罪，即幫她明（2026）年競選連任解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任。不過，此舉不僅讓表態爭取提名的前國民黨發言人何志勇略有不滿，堅持說服黨中央；前藍委陳學聖今（27）日也砲轟，這算什麽「藍白合」。

陳學聖指出，國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

廣告 廣告

接著，陳學聖分析道，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的藍白合，「藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？」

陳學聖不滿地說，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，民眾黨主席黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現台北副市長李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要2黨高層說了就算數，「這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？」

事實上，除了新北市、新竹市，國民黨日前證實，還有宜蘭縣及嘉義市，未來依雙方工作進程談如何合作，與民眾黨共推最有勝算的候選人。陳學聖直指，上述縣市藍白都有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？

「要辦初選，還是不辦？」，陳學聖認為，若是怕分裂不辦，好歹也像台南市，作個內參民調，前藍委陳以信看了自行認輸，很有風度轉向全力支藍委持謝龍介，這不是大圓滿嗎？「結果現新竹市什麼都不辦，直接禮讓『無黨籍』高虹安，再說一次，這算什麽『藍白合』？」





原文出處：快新聞／自家人炸鍋！國民黨竹市禮讓高虹安 前藍委怒問：哪門子藍白合

更多民視新聞報導

政院拍板立委赴中須許可！柯志恩嗆雙標 吳崢反將一軍

不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了

鄭麗文盼見習近平 柯志恩緩頰：賴總統也想請他喝珍奶

