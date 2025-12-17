自家就是環保點 惜福愛物帶動鄰里

一早推著推車穿梭巷弄，載資源回收，這是清水慈濟志工李林端香的日常。她在自家設立環保點，做初步資源分類，減輕環保站負擔，也經常運用巧手，為鄰居免費縫補衣服，落實敦親睦鄰。李林端香用行動守護環保、凝聚情誼，讓環保成為社區生活的一部分。

一大清早，志工李林端香推著推車，沿著家附近的巷弄，挨家挨戶做資源回收。從民宅到工廠，鄰居早已幫忙整理好回收物，推車很快就裝滿。

慈濟志工 李林端香：「我們鄰居說那邊有，我就趕快去拿，有在蓋房子那邊 我也推去那邊撿。」

回收完再推回自家的環保點，李林端香立刻動手分類，先生也在一旁幫忙。

慈濟志工 李林端香：「先把它分類 不然我們環保站，我怕堆得到到處都是 忙不來，我盡量能做的 我就先做起來。」

年輕時在鞋廠縫鞋面，這台裁縫機是她的嫁妝，如今，李林端香依舊運用巧手，為鄰居免費縫補衣物。

慈濟志工 李林端香：「他布沒有拿來 這邊破洞，我也是再拿我的布幫他補一補，沒關係啦 我們能做得到的，就盡量幫忙人家。」

慈濟志工 紀碧雲：「她很和氣 很好相處，香積志工她也做，醫療志工她也做，組隊有工作 她都會做。」

慈濟志工 李林端香：「我做得很歡喜啦，我也希望像上人說的，做到不能做。」

敦親睦鄰、守護環保，李林端香以真誠行動帶動鄰里，讓環保成為社區的生活日常。

