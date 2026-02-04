自家文件打臉！陳培瑜拿蘇子喬對照：民眾黨別再裝不懂《國籍法》

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委、中配李貞秀昨（3日）遞補就任，但自身的國籍爭議未解，又傳出可能「假離婚」問題，話題持續延燒。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（4）日受訪時指出，相關問題其實早已反映在民眾黨自行繳交的被提名人文件中，民眾黨不應對《國籍法》採取前後不一的標準。

陳培瑜表示，她手中持有中選會被提名人所繳交的《國籍法》相關資料，並以民眾黨另一位不分區被提名人蘇子喬為例指出，文件中明確載明「自始至終從未具有外國國籍」，同時也聲明本人未在中國設有戶籍，亦未領用中國護照、身分證或定居證。

陳培瑜直言，這些文件正是所有擔任民意代表、以及被提名人必須遵守的基本門檻，不論是區域立委或不分區立委，都沒有例外。她指出，從這些文件內容即可看出，民眾黨本身也清楚並認同《國籍法》的相關規定。

她進一步表示，如果民眾黨在提名不分區人選時，要求被提名人繳交並簽署這樣的聲明文件，就代表民眾黨認同「不得具有雙重國籍、不得在中國設籍」的法律標準，「既然認同，就應該依法做事，而不是在不同人身上採取不同解釋。」

陳培瑜提到，將李貞秀的情況與蘇子喬的文件對照來看，社會自然會產生疑問，民眾黨是否在面對爭議時，試圖以政治說法取代清楚的法治標準。

陳培瑜強調，《國籍法》的規定並非針對特定個人，而是對所有民意代表一體適用；既然民眾黨在提名制度上已承認這套規則，就應該要求所有被提名人、所有當選人同樣遵守，才能回應社會對法治一致性的期待。

