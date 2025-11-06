自家牆壁冒出一大堆蘑菇 除濕機全開也沒用 誇張照片曝

東北季風與華南雲雨帶日前影響台灣，各地降雨不斷，潮濕的天氣讓不少人感到痛苦，有一名網友就表示，自己家裡的牆壁不斷長出蘑菇，就算除濕機開整天也沒用，不知道到底該怎麼處理，不過照片曝光後讓不少人驚呼這應該不是天氣的問題，而是要趕快抓漏了。

一名網友近日在PTT八卦板貼出家裡的照片，只見牆壁上長出大片蘑菇，且個頭還不小，原PO苦惱地說，除濕機明明有打開，但這些蘑菇還是持續生長，「有人知道該怎麼處理嗎？」

不少網友看到照片後開玩笑說「定期採收」、「每天都可以加菜，羨慕」、「你家牆壁也太營養了吧」、「天氣變冷了，剛好摘下來煮雞湯喝」、「這可是天然靈芝，不可以浪費」、「自家種的才安心」、「牆壁裡面是不是有藏屍，不然也太營養」、「當寵物養就好，不要擔心」、「直接做氣密室，定期採收了」。

也有人喊「你家可能要先抓漏了」、「開除濕機還是這樣？那也太扯了吧，你住在汐止還是基隆嗎」、「牆壁應該有裂紋滲水，趕快抓漏吧」、「這應該是大量黴菌吧，需要好好整理整理」、「我家是三台除濕機24小時全開，很乾爽」、「那塊木頭乾脆就拆了吧，裡面一定滿滿黴菌」、「如果是房子裡面建議要清乾淨，不然黴菌很多」、「你的除濕機濾網有沒有拆？之前看人家分享除濕機用了2年，結果濾網還包好好，根本沒用」、「這兩天沒下雨了，趕快找人來檢查吧」。

