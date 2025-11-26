自家CPU發威！高通祭手機旗艦雙塔、Snapdragon 8 Gen 5平台報到

高通雙旗艦Snapdragon 8 Gen 5平台報到。資料照



高通將自家Oryon CPU發揮極致!高通推出搭載台積電3奈米Oryon CPU的Snapdragon 8 Gen 5行動平台，有別以往，這次不再定位為次旗艦平台，高通強調的Snapdragon 8 Elite Gen 5和Snapdragon 8 Gen 5 將是「雙重頂級選擇」，未來幾周，中國品牌手機廠一加（OnePlus）等旗艦級產品將為首發，iQOO、摩托羅拉和vivo也在列。

Snapdragon 8 Gen 5行動平台從AI與相機技術的創新，到沉浸式遊戲體驗，此平台滿足市場對尖端效能日益攀升的需求。透過搭載自家Oryon CPU，最高時脈速度可達3.8 GHz，可實現36%效能提升和76%更佳的網頁瀏覽回應速度。

廣告 廣告

而全新架構的高通 Adreno CPU，實現更高的時脈速度，讓遊戲和圖型處理效能提升達11%

在AI效能方面，高通Hexagon NPU提供高達46%的效能提升，驅動代理式AI助理，並提升裝置上的智慧體驗。

高通技資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，隨著頂級智慧型手機的需求持續攀升，Snapdragon 8 Gen 5能完美契合甚至超越消費者不斷提升的期待。高通重新構思了8系列產品，讓全球更多消費者能體驗頂級效能。Snapdragon 8 Gen 5以使用者的行動體驗為核心，提供高速、智慧且高效的行動體驗，助其發揮最佳表現，全面釋放創意潛力。

Snapdragon 8 Gen 5將率先搭載於全球多家OEM廠商與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括iQOO、摩托羅拉、一加和vivo。

更多太報報導

聯發科論文入選全球頂尖學術會議！蔡力行受邀ISSCC 2026進行趨勢分享

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光

高通自家４奈米CPU挺進工業用Dragonwing IQ-XQ新平台！ 研華、新漢供應鏈入列