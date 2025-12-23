自封「張文案主腦」！高雄男放話跨年炸機場 凌晨遭裁定羈押

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台北車站與南西商圈19日發生隨機殺人案後，全台陸續出現模仿、恐嚇行為，警方已在北中南多地逮人。其中，高雄一名蘇姓男子在網路上自稱是「張文案主腦」，甚至揚言跨年夜要炸毀小港機場與鳳山新城，引發社會譁然。警方昨（22）日將人拘提到案，因情節重大且非首次犯案，法院今凌晨裁定羈押。

19日發生隨機殺人案後，全台陸續出現模仿、恐嚇行為，警方已在北中南多地逮人。（翻攝畫面）

警方調查，蘇男常藉社會重大事件發表極端言論博取關注。此次他在臉書發文宣稱張文、鄭捷等人皆受其指使，並張貼疑似爆裂物照片，還寫下「越多這類事件才符合天意」等激進內容。警方搜索其住處雖未發現實體炸彈，蘇男也辯稱只是情緒宣洩、沒有實際行動，但檢調認為其言行已對公共安全造成高度威脅，向法院聲請羈押獲准。

法務部重申，重大刑案後的網路恐嚇將嚴查速辦、絕不寬貸。檢警指出，蘇男涉犯《刑法》恐嚇公眾罪，以及《民用航空法》散布危害飛航安全不實訊息等罪名，且因有多次類似前科，符合累犯要件，未來若罪名成立，恐面臨加重刑責。相關單位也呼籲，切勿跟風模仿或散布恐嚇言論，以免觸法。

