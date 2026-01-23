自導自演！ 客「火鍋丟衛生紙」討換新 業者調監視器氣炸

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義一間連鎖火鍋店業者控訴，日前有顧客在火鍋內加入衛生紙，事後反映要求換一鍋全新、不同口味的，老闆娘當下配合對方需求，不過事後調監器畫面，發現是顧客自己「加料」自導自演，疑似想換取免費鍋物，警方提醒這樣的行為恐怕涉及詐欺罪嫌，店家也不排除提告。

火鍋店內，一男一女用餐到一半，其中男子疑似夾了桌上衛生紙放入鍋內，煮了一段時間後，向店內人員招手，反映鍋內出現衛生紙，要求換一鍋新的給他，火鍋店業者說：「食材都快吃完了，夾衛生紙放在鍋子裡面，然後就叫老闆娘過去說，你們這個鍋怎麼會有衛生紙，然後他就直接反映馬上說要換一鍋，另外一種鍋。」

嘉義這間連鎖火鍋店業者指控，疑似是客人自導自演，名男子當時吃完後，要求店家換一鍋新的、不同口味的鍋物，接洽的老闆娘，第一時間配合對方需求，不過業者覺得奇怪，因為廚房不會有衛生紙，調閱監視器還原，才發現被騙。

火鍋店業者說：「他是常客，既然是常客，這麼惡劣的話，我覺得還是不能姑息養奸。」以為不會被發現，殊不知「加料過程」全被拍下，警方後續主動聯繫店家，並提醒，刻意製造假象，要求店家更換餐點、免除費用或是取得不當利益，恐怕涉及詐欺罪嫌，店家也不排除向客人提告。

嘉市第二分局公園派出所所長韋昱廷說：「相關行為已涉嫌觸犯刑法第339條詐欺罪，依法最重可處五年以下有期徒刑，拘役或科或併科罰金。」警方表示，若詐欺行為屬實，多一鍋免費的火鍋，要付出的代價，最重會是5年徒刑。

