自小客自撞國道護欄！後車急煞遭追撞 造成1死5傷

【記者凃建豐／雲林報導】今(16)日清晨5時30分在國道1號南向237.6公里（雲林虎尾路段），蔡男（95年次）駕駛自小客車行駛於中線車道因不明原因自撞外側護欄翻覆於外側車道及外側路肩，左後乘客拋出車外於外側車道上，又後方林男（62年次）駕駛自小客車行駛內側車道因緊急煞車後打橫於中線車道，再遭後方陳男（75年次）所駕駛之自小貨車追撞，1名被拋出乘客當場傷重死亡及5人受傷，分別送往雲林基督教醫院及虎尾若瑟醫院診治。

現場於6時33分排除，全線恢復通車，各造駕駛人因送醫治療酒測值待查。國道警察正進一步調查，釐清事故原因。

國道警察呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

國道1號雲林虎尾路段發生連環車禍，造成1死5傷。翻攝畫面

