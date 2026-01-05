自小客車失控衝出台1線 男子撞牆電桿喪命

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣台1線通霄路段今天發生死亡車禍，李姓男子（30歲）駕駛自小客車失控衝出路面，撞破路旁圍牆後，又撞斷電桿，人被拋出車外，頭顱破裂當場斃命，肇事原因警方要進一步調查。

苗栗縣警察局通霄分局指出，凌晨接獲民眾報案指稱，五南里中山路段發生車禍，轄區派出所員警立即趕往現場，看到1輛自小客車停駛於台1線旁的草叢中，車體扭曲變形，一戶住家圍牆還被撞破，一旁的電線桿也被撞斷，但車內不見人影，經尋找，在草叢中發現李男，因頭骨嚴重受創，已明顯死亡。

附近居民指出，當時原本已入睡，聽到門外傳來巨大撞擊聲響，趕緊起身出門查看，赫然發現連磚造的圍牆都被撞毀。

員警勘查現場車輛煞車及撞擊痕跡研判，李男車輛疑似自台1線南下車道，在距離事故地點約100公尺遠的位置，就高速衝出路面擦撞水溝護欄，接著再撞擊圍牆和電桿，才停了下來。

警方調查，李男是家中獨子，目前未婚、無固定工作，為何凌晨外出，家人也不清楚，詳細事故原因有待報請檢察官相驗後調查釐清。（編輯：李亨山）1150105