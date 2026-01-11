自小客車窗遭破壞 車內無財物損失

提醒民眾，如發現類似毀損或其他可疑情況，請立即撥打110報案。(圖:新莊警分局提供)

新北市新莊區三泰路文中三停車場發生一起車輛遭毀損案件。新莊警分局十一日說明，十日晚間約二十一時接獲110報案，表示新莊區三泰路文中三停車場內，有一輛車輛疑似車窗被砸，請警方前往協助處理。隨後，福營派出所員警趕赴現場，查確認一輛自小客車右後車窗已遭破壞，但經檢視後發現車內無財物損失。

福營派出所副所長陳吉富表示，經初步調查，車主為四十一歲的陳姓男子，他表示該車已停放在此地約一星期，但無法確定具體停放及遭破壞的時間。由於停車場夜間缺乏管理人員，警方於十一日早上八時前往查閱監視器畫面，以確認車輛停放及被毀損的時間，並展開對嫌疑對象的追查。

鑑識人員也已到現場進行採證與拍照，作為後續調查的依據。目前警方正根據相關證據積極展開偵辦。新莊警分局提醒民眾，如發現類似毀損或其他可疑情況，請立即撥打110報案，警方將依法嚴正處理，絕不寬貸，以維護公共安全和秩序。