自小客車衝撞台9線分隔島 車頭撞爛駕駛不治

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）省道台9線204.5公里壽豐志學路段今天上午發生死亡車禍，24歲鍾姓男子駕駛自小客車，不明原因高速衝撞路中分隔島，車輛翻覆，警消救出鍾男已OHCA，送醫不治，肇事原因警方調查。

花蓮縣消防局第二大隊壽豐分隊表示，今天上午6時50分接獲119勤務中心通報車輛交通事故，地點在台9線204.5公里處，抵達現場後發現自小客翻覆，車頭全毀，將駕駛救出後，現場OHCA（到院前心肺功能停止）立即給予CPR心肺復甦術、AED（自動體外心臟電擊去顫器）等，由救護車送花蓮慈濟醫院搶救，仍因傷重不治。

警方調查，鍾姓男子為空軍第五聯隊現役軍人，持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為零，排除酒駕。由於案發路段無監視器，吉安警分局正持續調查事發前肇事車輛行經的路口監視器畫面，並調閱附近車輛行車紀錄器，以釐清確切的車速及事故發生原因。（編輯：林恕暉）1150210