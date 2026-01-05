自小客車衝撞民宅大門及重機、小貨車！三人棄車逃逸
記者毛莉／屏東報導
屏東市發生自小客車衝撞民宅大門及重機、小貨車，事後三名年輕人棄車逃逸，警方懷疑案情不單純，正展開調查。
屏東警分局指出，這起駕車衝撞毀損的逃逸事件，五日凌晨二時許、發生在屏東市自由路段；當時一部BMW轎車沿自由路外側車道南往北行駛時，駛出道路邊線，撞擊停放於住宅門前的大型重型機車及租賃小貨車，並造成住宅大門受損，肇事駕駛隨後棄車逃逸。
從監視器畫面發現，這輛肇事的BMW轎車，車開在路上，突偏離車道，往路邊撞去，又再開出來，往路中安全島開，然後停下，三個年輕人急忙下車，連車門都沒關，越過安全島逃離現場；警方懷疑案情不單純，也不排除涉及酒駕、毒駕或其他原因。
目前警方已掌握車主身分，正積極查緝到案說明，以釐清事故原因，呼籲駕駛人發生事故應留在現場報警處理，切勿肇事逃逸，以免觸法並加重法律責任。
