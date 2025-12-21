自小客轉彎「跌進人行道」！泰山壓頂毀爛一排機車 現場白煙狂冒畫面曝

黑色自小客21日在八德路158巷轉進市民大道，未注意路面與人行道高低有落差，竟失控壓毀路旁的機車與單車，並冒出大量白煙。（翻攝畫面）

台北市松山區今（21日）下午發生交通意外，一輛黑色轎車轉彎未注意路面與人行道有高低差，車頭竟撞上路口攔杆後，整台車跌進人行道，不僅車底壓毀停放路旁的機車和單車，自小客也冒出大量白煙，所幸沒有人員傷亡。

根據警方調查，這部由林姓男子駕駛的黑色Lexus轎車，今日下午4時52由八德路158巷要轉彎進入市民大道，駕駛疑似專注看前方車流，未留意市民大道路面與人行道有高低落差，車頭撞及攔杆後跌進人行道，車底將路旁停放的5部機車和1部單車壓毀，隨即車輛冒出大量白煙，所幸未起火燃燒，也沒有造成人員傷亡。

警方初步調查，肇事林姓駕駛酒測值為零，不過，詳細事故原因，警方進一步調查

