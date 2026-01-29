自小客過彎對撞二車！2人輕傷 酒駕男沒傷但要移送法辦
【記者凃建豐／高雄報導】28日13時許53歲郭姓男子駕駛自小客車沿高雄市楠梓區德民路往東行駛，過彎時不慎駛入對向，碰撞往西行駛之61歲劉姓男子駕駛的自小客車車尾後，再碰撞54歲倪姓男子駕駛的自小客車，致倪男及乘客吳女多處擦挫傷，自行就醫無大礙。員警現場發現郭男散發酒氣，經酒精檢測酒精值超標，全案依刑法公共危險罪嫌移請橋頭地方檢察署偵辦。
楠梓警分局今年截至目前取締酒駕件數共62件，較去年同期53件，增加9件，呼籲民眾酒後駕車害人害己，除對自己及他人安全造成危害，更要面臨刑罰及最高12萬元罰鍰，移置保管車輛並吊扣駕照，另需參加道安講習，勿以身試法，得不償失。
