自小客違停拒檢 駕駛撞傷警判刑6月、罰18萬

2名員警騎警用機車在巷內巡邏，看到前方一輛轎車沒有依規定順向停車。（圖／東森新聞）





台北市一名駕駛，沒有依順向把車停在新生北路3段巷弄內，巡邏員警看到要上前盤查，沒想到駕駛卻拒檢，猛踩油門先撞倒警用機車，再撞傷員警。而這名駕駛被依公共危險罪起訴，法官判處他6個月刑期，裁罰18萬元，而原本違停僅裁罰900，他卻因一時衝動，得不償失。

兩名員警騎警用機車在巷內巡邏，看到前方一輛轎車，沒有依規定順向停車，於是上前盤查，沒想到違停的轎車駕駛在員警才剛停好車，就猛踩油門，直接撞倒前方員警，造成警員受傷，警用機車車殼破裂。

廣告 廣告

事發在去年4月14日，將近凌晨1點，轎車違停在巷口，員警上前盤查，結果駕駛一看到員警揮手示意停車，他反而開車衝撞警車。員警調閱相關資料後，通知嫌疑人到案說明，並且依涉犯妨害公務案，被函送地檢署偵辦。而檢方依法起訴，院方也審理判處被告駕駛6個月刑期，並裁罰18萬元罰金。

而原本被告駕駛只是違規停車，依法僅需裁罰900元罰款，但是他拒絕盤查，還直接開車衝撞員警，除了被判刑，還需繳罰金18萬，真是得不償失。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

車手拒檢「衝撞員警」肇逃 警掛車門奮力追捕

開車搖晃有詭！酒駕拒檢逃逸 19項違規恐罰29萬

快訊／中山男拒檢「情緒不穩」狂奔衝進誠品 遭警壓制帶回

