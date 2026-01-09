自己人揭手術室黑幕！醫材商跟刀「才有安全感」 這三科最常見

新北某區域醫院近日傳出無照醫療器材廠商進入手術室、甚至上手術台協助開刀疑雲。手術示意圖，取自Unsplash



台中榮總爆出無照醫療器材廠商進入手術室、甚至上手術台協助開刀後，醫療現場「跟刀」、「上刀」的灰色地帶隨之曝光。如今更傳出，類似情況早在去年就曾發生於新北市地區醫院，知情人士直言，隨著手術器械與耗材日益複雜，醫師對廠商協助的依賴已成常態，「就算醫師已經做過上百次，仍會請廠商到場，多少帶來一種安全感」。

知情人士指出，醫療現場須先區分「跟刀」與「上刀」的差別。「跟刀」（陪同手術）是指醫材廠商可進入手術室，但不得接觸手術台或病患，只能以雷射筆提示醫師手術位置，因此也被稱為「雷射筆廠商」；而「上刀」（上手術台）則需刷手、站上手術台，實際協助醫師進行消毒、使用器械撐開傷口等動作，兩者性質截然不同。

知情人士表示，手術越複雜、使用的耗材品項越多，醫師越會是請廠商到場「協助」。其中以骨科、神經外科及整形外科最為常見，幾乎每一台手術都會出現廠商身影，「就算醫師已經做過上百次，仍會請廠商到場，多少帶來一種安全感」。

該人士指出，北部大型醫學中心基本上已少見廠商「上刀」情況，但在人力較吃緊的花東地區或小型醫院，醫材廠商往往必須承擔更多輔助工作。就算「上刀」，現階段由廠商「主刀」的情況已相當罕見，多半仍以輔助角色為主，例如拉鉤、扶持內視鏡等。

知情人士進一步指出，廠商「跟刀」或「上刀」多與手術中使用大量自費耗材或新型儀器有關，除了承擔技術協助角色，有時甚至還需提供醫師所謂的「情緒價值」，在關鍵時刻給予即時回應與支持，「對，就是那個點」。業界甚至有不成文規定，若病患未使用自費項目，廠商可拒絕跟刀。

知情人士坦言，部分醫師因科別文化、手術經驗不足或缺乏新器械操作經驗，而高度依賴廠商協助。以近年引進的手術導航系統為例，能夠完全獨立操作的醫師仍屬少數，多數情況下仍需廠商到場、甚至上刀協助。

知情人士也說，由於病患都是全身麻醉、刀房裡面沒有監視器，所以也不曉得到底是誰開刀，就算是半麻，在手術室也會有術語，像是「clean」代表病患清醒了，廠商就不能講話，以免被發現到。他直言，即使衛福部依法裁處，仍可能會有下一件，恐需正視問題存在且予以「制度化」，才有改善的機會。

