自己人照樣封殺！蔣萬安強勢喊話「否決監委29人名單」：監察院該廢了！
由於監察院現任監察委員（監委）任期將於7月31日屆滿，依規定，新任監委應於8月1日就職，副總統蕭美琴11日公布29名監委提名名單，其中總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，值得注意的是，名單中還包含前國民黨立委廖婉汝、前新北市政府副秘書長謝政達。但對此，台北市長蔣萬安今（12）日在臉書喊話，表示如今重點已非監委人選，而是監察院存廢的問題。
2「自己人」入監委提名名單，國民黨怎麼說？
總統府11日召開記者會，由蕭美琴公布監察院韓正副院長在內的29名被提名人名單，其中包含侯友宜幕僚、前立委等，屆時在野的國民黨團是否「封殺」整份名單，引發討論。根據國民黨《違反黨紀處分規程》，若謝政達、廖婉汝事前未經過國民黨書面同意，恐怕已經違反黨紀。而後國民黨發布聲明澄清，此次提名作業並未透過政黨協商，而2位監委被提名人謝政達、廖婉汝，也並非國民黨推薦人選。
為何主張廢監察院？蔣萬安怎麼說？
蔣萬安金在貼文中直指，近年台灣民眾已看不到監察院的積極功能，監察院在部分議題上閃躲或輕輕放下，「是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？」在在引發質疑。他列舉，如新冠疫情時的疫苗採購爭議、農業部委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，以及這一兩年，水電行、五金行竟能標下國防部軍購案，另外還有台南酒店業者案、論文抄襲案等。
「監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為？」蔣萬安質疑，到底是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？爾俸爾祿，民脂民膏，為此他主張應該廢除監察院。蔣萬安特別強調，廢除監察院是民進黨的長年主張，如監察院長陳菊院長曾說，希望自己是最後一任監察院長，既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院。蔣萬安並向國民黨和民眾黨立院黨團喊話，「全數否決29位提名人選」，以此先凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。
監委名單有誰？29人名單涵蓋政醫學司法界
根據總統府6月11日公布的第7屆監察院提名名單如下：
陳永興 前台灣人權促進會會長、人權醫師
王榮璋 現任監察委員
高天惠 玉山神學院講師
張菊芳 現任監察委員
張烽益 台灣勞動與社會政策研究協會執行長
林惠芳 中華民國智障者家長總會秘書長
孫一信 台灣社會福利總盟秘書長
李麗芬 台灣展翅協會副理事長
陳景峻 現任監察委員
彭紹瑾 執業律師
廖婉汝 屏東城鄉發展文教基金會董事長、前立委
葉宜津 現任監察委員
林麗瑩 最高檢察署書記官長
侯廷昌 醫師、公衛領域人士
李光章 大學教授
林文程 現任監察委員、國際關係學者
賴鼎銘 現任監察委員、世新大學前校長
邱駿彥 勞動法學者
徐光蓉 台大大氣系退休教授、環保運動人士
邱泰源 前衛生福利部部長
賴振昌 現任監察委員
莊勝榮 醫師
吳梓生 醫師
王志誠 法學教授
Iban Nokan 原住民族事務工作者
謝政達 前新北市政府副秘書長
林佳範 台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授
許有為 大學校長
趙卿惠 社福及婦女權益工作者
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