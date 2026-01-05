「自己人」也看不下去！張景森轟綠委修兩岸條例：是製造對立

行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

民進黨賴系立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語。行政院前政務委員張景森痛批，這是典型務虛台獨，修法製造對立、逼迫站隊，這是要團結台灣對抗強權的執政黨應做的事嗎？不如主動撤案，為社會對立降溫。

張景森表示，賴清德總統曾自稱「務實的台獨工作者」，總統上任後做了很多苦工，尤其在國防安全上面，這就是務實的台獨，對應的是「務虛的台獨」，就是靠口水和嘴皮子的台獨，把精力都集中在一些關於國家的符號。

張景森舉民進黨立委修正兩岸條例為例，指提案者將修法包裝為「價值表態」或「法理釐清」，這就是典型的務虛台獨、嘴砲政治。他更稱，這項提案不會改變兩岸軍事態勢、增加國防能力、帶來任何國際承認，或讓台灣在外交或安全上多一分保障，是高度象徵性、低度實用性的修法。

張景森指出，象徵有時候很重要，但通常不太重要。在高度緊張、風險外溢的現實情境下，揮舞旗幟只是主動引爆可預期的內部對立和兩岸的張力。涉及台灣安全，真正「癢」的地方還很很多，把政治能量被投入在「可能有點癢，但不是太癢」的地方，且非要抓到流血不可。台灣還不夠亂、不夠煩嗎？

張景森提到，此操作並非首次出現在民進黨，長期以來都有政治人物靠這兩招闖蕩江湖，利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具，透過提高對立張力鞏固自身政治利基，這種策略在個人選舉上或許有效，實際上是瓜分綠營選票，並讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價。

張景森強調，民進黨不能夠擴大自己的社會基礎，都是因為這些便宜的政治操作，讓人家覺得民進黨似乎毫無責任感，讓中間選民失去信賴。對許多並非民進黨敵對者、甚至曾經支持民進黨的人來說，真正令人不爽的，正是這種明知無助於治理，卻仍反覆操作的政治手法，綠營支持者應出來反對。

此外，張景森也批評民眾黨主席黃國昌的中二個性和小藍路線錯了，黃國昌今天反爆料，指張景森不爽賴清德總統，還說2026年民進黨敗了以後，要出來挑戰賴總統的民進黨主席。對此，張景森回嗆黃國昌，政治狗仔的世界就是「狗性不改」，把任何事情都套成選舉劇本。

