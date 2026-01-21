自己大便自己收！盧秀燕怒槓官員協調土方失言 國土署最新回應來了

記者陳韋帆／台北報導

土方清運議題演變成中央與地方的口水戰！國土署官員近期與台中市府協調土方之亂解方時，不慎失言「自己大便自己收」，引爆市長盧秀燕怒火痛批發言失當。國土署今(21)日最新回應指出，國土署已與各地方政府凝聚共識，會朝向「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略來執行。

內政部國土署19日與台中市府協調土方之亂解方，雙方立場不同，台中市府提出將運至台北港或其他縣市等想法，而國土署則認為各縣市應要有自行處理能力，國土署營管組李守仁不慎失言要台中市「自己的大便自己收」，引爆盧秀燕及營造公會等人怒火，甚至有人戲稱，土方之亂要變成大便之亂了嗎？

針對土方之亂「大便說」，盧秀燕表示，中央應有效提出解決方案而非污衊，國土署應針對發言失當向全國建築業者道歉，並迅速提出有效解方。（圖／資料照）

盧秀燕轟國土署：應向全國建築業者道歉！並正視土方問題

台中市長盧秀燕表示，營造業是國家工業火車頭，中央應有效提出解決方案而非污衊，國土署官員不當發言已讓全台工地受到影響，國土署必須盡速向全國建築業者道歉，並應正視土方可活用為填海造陸材料的資源特性。

她認為，目前台中港填方區最快要到115年才開放，對當前困境緩不濟急，建議中央成立全國性土石方最終去化處理平台，由行政院統籌調度量能，並對已動工建案准予維持既有制度，以避免因政策銜接不良導致工地發生停工風險。

據台中市都發局資料，中部地區營建土石方總出土量約佔全國21.8%，台中市年出土量高達658萬立方公尺，其中67.7%為具經濟價值的有價物料，然而目前全市僅13.45%的砂石車完成新制GPS裝設，遠不敷所需。

國土署指出，目前已與地方政府達成共識，透過 GPS 雙軌制、簡化流程與擴增台中港暫置空間，全力解決營建土方去化難題並維持產業穩定。（圖／記者陳韋帆攝影）

解決土方之亂國土署推三項配套 台中港設臨時暫置區、可送往苗栗與新竹

國土署表示，目前中央已與地方凝聚共識，將透過跨局處平台盤點土地，開放小貨車申裝GPS並實施雙軌並行，以增加運輸彈性並確保營造產業能穩定運作，持續輔導業者落實GPS制度，確保流向透明並媒合銜接大型工程。

而台中市具價值的446萬立方公尺土石方可依規交易。針對剩餘無法交易者，除現有苗栗、新竹土資場外，已新增台中港臨時暫置配套提供即時使用空間，共同解決營建土方去化難題並落實土方管理秩序與環境永續。

針對台中市府需求，國土署重申，將朝擴增去化量能、簡化運送流程及GPS雙軌並行等三項策略執行，並主動調度台中港5公頃暫置區，協助台中市消化約212萬立方公尺的最終處置。

